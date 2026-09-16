Serie C, girone A: domani la baby-Juve fa visita al Cittadella, capolista solitaria e imbattuta

Seconda trasferta consecutiva per la Juventus Next Gen che, dopo la scoppola (0-3) presa ad Ospitaletto giocherà domani a Cittadella, sul campo della solitaria ed imbattuta capolista. Anzi, sempre vincente: 4 vittorie, 12 punti, gol 7-2. Numeri che, al momento, fanno impallidire quelli juventini, che dicono 10° posto con 5 punti (1 vinta, 2 pareggi, 1 persa, gol 4-6). Il confronto è obbligatorio, visto che giocano contro, ma le aspettative sono diverse: la squadra veneta è favorita (col Brescia) per la promozione in B, quella piemontese, con l’età media più bassa dell’intera categoria, ha lo scopo di far crescere i giovani in prospettiva prima squadra e mercato.

In panchina nel Cittadella, retrocesso a maggio scorso dopo 9 anni di B, c’è il 46enne Roberto Musso (235 presenze in granata), capo-allenatore da quest’anno, ma in panchina dal 2014: giovanili, collaboratore tecnico, vice. Lì nel ‘Citta’ funziona così, tutto in famiglia, con risultati strabilianti e bilanci in ordine, in una realtà da 20.000 abitanti.

Per la Juve Next Gen c’è Massimo Brambilla (53), al 5° anno sulla stessa panchina; un piccolo record in Italia che, giova ricordarlo, è partito 4 volte dall’inizio e una volta è subentrato a Montero padre (ora in squadra gioca il figlio) prendendo la squadra in fondo alla classifica e centrando i playoff, nell’anno del girone C.

Si gioca domani, giovedì 17 settembre, alle ore 18.30, allo stadio ‘Tombolato’ di Cittadella.

PRECEDENTI – Nessuno.

ARBITRO – Francesco Aloise di Voghera

ASSISTENTI – Alex Scaldaferro di Vicenza e Mateo Sadikaj di Mestre

QUARTO UFFICIALE – Andrea Migliorini di Verona

OPERATORE FVS – Manuel Cavalli di Bergamo