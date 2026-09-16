Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone A: domani la baby-Juve fa visita al Cittadella, capolista solitaria e imbattuta

DiRaimondo Bovone

Set 16, 2026
Lo stadio 'Tombolato' di Cittadella

Seconda trasferta consecutiva per la Juventus Next Gen che, dopo la scoppola (0-3) presa ad Ospitaletto giocherà domani a Cittadella, sul campo della solitaria ed imbattuta capolista. Anzi, sempre vincente: 4 vittorie, 12 punti, gol 7-2. Numeri che, al momento, fanno impallidire quelli juventini, che dicono 10° posto con 5 punti (1 vinta, 2 pareggi, 1 persa, gol 4-6). Il confronto è obbligatorio, visto che giocano contro, ma le aspettative sono diverse: la squadra veneta è favorita (col Brescia) per la promozione in B, quella piemontese, con l’età media più bassa dell’intera categoria, ha lo scopo di far crescere i giovani in prospettiva prima squadra e mercato.
In panchina nel Cittadella, retrocesso a maggio scorso dopo 9 anni di B, c’è il 46enne Roberto Musso (235 presenze in granata), capo-allenatore da quest’anno, ma in panchina dal 2014: giovanili, collaboratore tecnico, vice. Lì nel ‘Citta’ funziona così, tutto in famiglia, con risultati strabilianti e bilanci in ordine, in una realtà da 20.000 abitanti.
Per la Juve Next Gen c’è Massimo Brambilla (53), al 5° anno sulla stessa panchina; un piccolo record in Italia che, giova ricordarlo, è partito 4 volte dall’inizio e una volta è subentrato a Montero padre (ora in squadra gioca il figlio) prendendo la squadra in fondo alla classifica e centrando i playoff, nell’anno del girone C.
Si gioca domani, giovedì 17 settembre, alle ore 18.30, allo stadio ‘Tombolato’ di Cittadella.

PRECEDENTI – Nessuno.

ARBITRO – Francesco Aloise di Voghera
ASSISTENTI – Alex Scaldaferro di Vicenza e Mateo Sadikaj di Mestre
QUARTO UFFICIALE – Andrea Migliorini di Verona
OPERATORE FVS – Manuel Cavalli di Bergamo

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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