Massimo Brusasco venerdì 18 a Villa Emerald presenta il suo nuovo libro giallo

Un giallo, ma anche uno spaccato di vita. Un delitto, investigatori improvvisati e un’estate afosa in cui il desiderio di vacanza sembra avere la meglio persino sull’interesse per un omicidio. È questo il mondo, ironico e surreale, raccontato da Massimo Brusasco nel suo nuovo romanzo “Il primo delitto della strada dei ribaltabili” (Edizioni punto a capo, 2026), protagonista dell’incontro in programma venerdì 18 settembre alle ore 18 a Villa Emerald, in via Melazza 36, a Valle San Bartolomeo. INGRESSO LIBERO.

Lo scrittore e noto giornalista alessandrino dialogherà con la critica cinematografica e scrittrice Barbara Rossi, in un appuntamento dedicato alla letteratura, alle storie e ai personaggi che popolano l’universo narrativo di Brusasco. Con il suo inconfondibile stile comico e surreale, l’autore costruisce un giallo ambientato tra il Basso Piemonte e la Lomellina, trasformando l’indagine in un’occasione per raccontare vizi, desideri, ambizioni e contraddizioni della vita quotidiana. In una torrida estate viene uccisa una donna. Attorno al delitto, tuttavia, sembra prevalere un generale desiderio di evasione e di vacanza, quasi accompagnato da una diffusa indifferenza. A movimentare la vicenda sono allora investigatori improvvisati, alle prese non soltanto con il mistero da risolvere, ma anche con ambizioni di successo, incontri casuali e desideri rimasti insoddisfatti. Ne nasce una storia nella quale il mistero si intreccia alla commedia umana, secondo una cifra narrativa che da sempre caratterizza Brusasco: uno sguardo divertito e insieme acuto sulla realtà, capace di cogliere il lato più assurdo, imprevedibile e profondamente umano delle persone.

L’evento a Villa Emerald, in collaborazione con La Voce della Luna, Associazione di cultura cinematografica e umanistica, Cine festival Immersi nelle storie e Ficc (Federazione italiana circoli del cinema), è a ingresso libero.

INFO – tel. 340-5311046; [email protected]

L’autore Massimo Brusasco