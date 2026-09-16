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Massimo Brusasco venerdì 18 a Villa Emerald presenta il suo nuovo libro giallo

DiRaimondo Bovone

Set 16, 2026 , , , , ,

Un giallo, ma anche uno spaccato di vita. Un delitto, investigatori improvvisati e un’estate afosa in cui il desiderio di vacanza sembra avere la meglio persino sull’interesse per un omicidio. È questo il mondo, ironico e surreale, raccontato da Massimo Brusasco nel suo nuovo romanzo “Il primo delitto della strada dei ribaltabili” (Edizioni punto a capo, 2026), protagonista dell’incontro in programma venerdì 18 settembre alle ore 18 a Villa Emerald, in via Melazza 36, a Valle San Bartolomeo. INGRESSO LIBERO.

Lo scrittore e noto giornalista alessandrino dialogherà con la critica cinematografica e scrittrice Barbara Rossi, in un appuntamento dedicato alla letteratura, alle storie e ai personaggi che popolano l’universo narrativo di Brusasco. Con il suo inconfondibile stile comico e surreale, l’autore costruisce un giallo ambientato tra il Basso Piemonte e la Lomellina, trasformando l’indagine in un’occasione per raccontare vizi, desideri, ambizioni e contraddizioni della vita quotidiana. In una torrida estate viene uccisa una donna. Attorno al delitto, tuttavia, sembra prevalere un generale desiderio di evasione e di vacanza, quasi accompagnato da una diffusa indifferenza. A movimentare la vicenda sono allora investigatori improvvisati, alle prese non soltanto con il mistero da risolvere, ma anche con ambizioni di successo, incontri casuali e desideri rimasti insoddisfatti. Ne nasce una storia nella quale il mistero si intreccia alla commedia umana, secondo una cifra narrativa che da sempre caratterizza Brusasco: uno sguardo divertito e insieme acuto sulla realtà, capace di cogliere il lato più assurdo, imprevedibile e profondamente umano delle persone.

L’evento a Villa Emerald, in collaborazione con La Voce della Luna, Associazione di cultura cinematografica e umanistica, Cine festival Immersi nelle storie e Ficc (Federazione italiana circoli del cinema), è a ingresso libero.
INFO – tel. 340-5311046; [email protected]

L’autore Massimo Brusasco

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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