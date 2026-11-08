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ACLI: dal 2026 novità per l’anticipo NASpI

DiRaimondo Bovone

Nov 8, 2026 , , , ,

L’anticipazione NASpI permette di ricevere in anticipo l’importo dell’indennità di disoccupazione non ancora percepita. Dal 2026 sono entrate in vigore nuove regole che è utile conoscere prima di presentare la domanda. Fino al 31 dicembre 2025, chi otteneva l’autorizzazione riceveva l’intero importo in un’unica soluzione. Dal 1° gennaio 2026 il pagamento avviene in due fasi: il 70% viene erogato subito, mentre il restante 30% viene riconosciuto successivamente dopo le verifiche previste dalla normativa.
L’anticipo è rivolto a chi percepisce la NASpI e vuole avviare un’attività autonoma o imprenditoriale. Può essere utilizzata ad esempio per aprire una partita IVA, avviare una ditta individuale o entrare in una cooperativa come socio lavoratore.
La parte finale dell’importo, il 30%, potrebbe non essere erogata se vengono meno i requisiti previsti dalla Legge. Ad esempio chi avvia un nuovo rapporto di lavoro dipendente dopo aver ricevuto la prima quota.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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