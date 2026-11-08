ACLI: dal 2026 novità per l’anticipo NASpI

L’anticipazione NASpI permette di ricevere in anticipo l’importo dell’indennità di disoccupazione non ancora percepita. Dal 2026 sono entrate in vigore nuove regole che è utile conoscere prima di presentare la domanda. Fino al 31 dicembre 2025, chi otteneva l’autorizzazione riceveva l’intero importo in un’unica soluzione. Dal 1° gennaio 2026 il pagamento avviene in due fasi: il 70% viene erogato subito, mentre il restante 30% viene riconosciuto successivamente dopo le verifiche previste dalla normativa.

L’anticipo è rivolto a chi percepisce la NASpI e vuole avviare un’attività autonoma o imprenditoriale. Può essere utilizzata ad esempio per aprire una partita IVA, avviare una ditta individuale o entrare in una cooperativa come socio lavoratore.

La parte finale dell’importo, il 30%, potrebbe non essere erogata se vengono meno i requisiti previsti dalla Legge. Ad esempio chi avvia un nuovo rapporto di lavoro dipendente dopo aver ricevuto la prima quota.

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Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04