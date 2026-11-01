Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie D, girone A: l’Alessandria vince e resta a +7, successo per il Derthona, sconfitta la Valenzana

DiRaimondo Bovone

Nov 1, 2026 , , , ,

L’Alessandria vince ancora (siamo a 9 su 10), 3-1 sul campo del Borgosesia (16′ Alfiero, 40′ Cirio, 65′ Kharroubi, 94′ Gerbino) e mantiene il vantaggio di 7 punti sulla coppia che insegue, ma di fatto è in fuga verso la promozione.
Il Derthona torna al successo in una partita incredibile: nel 4-3 al Lascaris va avanti 2-0 (5′ Scienza, 8′ Salducco), viene rimontato (16′ Cottafava, 33′ Capra, 51′ Ierinò) e la vince segnando nel recupero (77′ Artiglia, 93′ Scalzi).
La Valenzana resta penultima, ma perde 2-1 lo scontro diretto col Celle-Varazze, riducendo il suo vantaggio sui rivali ad 1 solo punto.

CLASSIFICA GIRONE A: Alessandria 27; Chisola e Biellese 20; Ligorna 17; Millesimo e Derthona 16; Imperia 15; Sanremese, Asti e Gozzano 14; Saluzzo e Borgosesia 12; Lascaris 11; Sestri L., Bra e Fezzanese 10; Valenzana 5; Celle-Varazze 4.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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