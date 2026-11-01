Serie D, girone A: l’Alessandria vince e resta a +7, successo per il Derthona, sconfitta la Valenzana

L’Alessandria vince ancora (siamo a 9 su 10), 3-1 sul campo del Borgosesia (16′ Alfiero, 40′ Cirio, 65′ Kharroubi, 94′ Gerbino) e mantiene il vantaggio di 7 punti sulla coppia che insegue, ma di fatto è in fuga verso la promozione.

Il Derthona torna al successo in una partita incredibile: nel 4-3 al Lascaris va avanti 2-0 (5′ Scienza, 8′ Salducco), viene rimontato (16′ Cottafava, 33′ Capra, 51′ Ierinò) e la vince segnando nel recupero (77′ Artiglia, 93′ Scalzi).

La Valenzana resta penultima, ma perde 2-1 lo scontro diretto col Celle-Varazze, riducendo il suo vantaggio sui rivali ad 1 solo punto.

CLASSIFICA GIRONE A: Alessandria 27; Chisola e Biellese 20; Ligorna 17; Millesimo e Derthona 16; Imperia 15; Sanremese, Asti e Gozzano 14; Saluzzo e Borgosesia 12; Lascaris 11; Sestri L., Bra e Fezzanese 10; Valenzana 5; Celle-Varazze 4.