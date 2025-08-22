Serie C, la Juventus Next Gen esordisce domani a Carpi. Si parte con la novità FVS

Torna in campo la Juventus Next Gen, affidata per la quarta volta a Massimo Brambilla. Dopo l’esordio vincente in Coppa Italia domenica scorsa, 17 agosto (1-0 al Novara, gol di Guerra al 22′ st), maturato in inferiorità numerica, arriva il campionato con l’esordio di Carpi domani alle 18.

Per la seconda squadra bianconera, che giocherà allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria le gare casalinghe della sua 8^ stagione in serie C, è la seconda esperienza nel girone B della categoria, dopo quella 23-24. Dopo le prime 5 stagioni di vita giocate nel girone A, i bianconeri finirono nel gruppo centrale e poi, la scorsa stagione, nel girone C. Ora risalgono l’Italia.

ARBITRO – Francesco Zago di Conegliano

ASSISTENTI – Giuseppe Daghetta di Lecco e Veronica Martinelli di Seregno

QUARTO UFFICIALE – Andrea Terribile di Bassano del Grappa

OPERATORE FVS – Nidaa Hader di Ravenna

La cabina FVS sarà posizionata fra le 2 panchine

FVS, LA NOVITA’ DEL CAMPIONATO – Grossa e importante: gli arbitri avranno un supporto video chiamato Football Video Support (FVS). E’ una specie di Var, ma non è ‘Var’ o ‘Var Light’ o ‘Var a chiamata’: sarà solo FVS.

LE REGOLE – Ogni squadra ha a disposizione 2 richieste di FVS a partita e lo può fare solo attraverso l’allenatore, che ha 2 cards in tasca da consegnare al 4° uomo: se dopo la verifica l’allenatore ha ragione, la card gli viene restituita. Altrimenti, la perde.

Può essere il capitano o un altro giocatore a richiamare l’attenzione dell’arbitro o dell’allenatore, facendo roteare in aria l’indice. Poi comunque sarà l’allenatore a chiamare il 4° uomo e l’arbitro per fermare il gioco e procedere al check-video.

La chiamata va fatta nell’immediatezza dell’azione incriminata, prima che il gioco riprenda: la FVS funziona, in questo, come la Var.

Se la chiamata viene fatta con il pallone in gioco, l’arbitro deve fermarlo in ‘zona neutra’.

Ci sarà una postazione con monitor (quasi sempre tra le panchine), con una tenda protettiva e un addetto a gestire le immagini, che sarà un guardalinee (assistente) della Can C: a visionare le immagini andrà sempre l’arbitro con il 4° uomo e basta.

SOLO IN 4 CASI – Come per la Var, la FVS si usa solo per 4 casi: 1) I gol: si verificano le eventuali irregolarità, compresi i fuorigioco. 2) I rigori: è fallo o no? E’ dentro o fuori area? 3) I cartellini: è giallo o rosso diretto o viceversa. 4) Scambio di identità per una sanzione.

DOPO OGNI GOL – Il 4° uomo rivede sempre l’azione per segnalare eventuali irregolarità all’arbitro: in questo caso (solo in questo) l’allenatore non deve presentare la card, a meno che non sia convinto del check del 4° uomo e non voglia far intervenire lo stesso l’arbitro.

