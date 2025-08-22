Attualità IN EVIDENZA Sport

Mondiali di Minigolf, quarte le donne e quinti gli uomini. Ora le gare individuali

L’Italia del minigolf ai Campionati Mondiali Assoluti 2025 di Neheim-Hüsten, in Germania, ha chiuso la prima fase con risultati che segnano una tappa fondamentale per il movimento azzurro. Le Nazionali della FIGeST (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali) nelle competizioni a squadre hanno dimostrato una crescita tecnica e una solidità mentale mai viste prima, lottando per il podio fino all’ultimo colpo.

La squadra maschile (Marco Broggi, Matteo Diotti, Luca Gavazzi, Valerio Marcoaldi, Paolo Porta, Emanuele Prestinari, Maurizio Zini) ha conquistato uno straordinario 5° posto, risultato che Paolo Porta, campione italiano in carica, campione europeo 2012 e numero 7 al mondo, ha definito “la migliore prova della nazionale italiana negli ultimi 15 anni. Alla fine è solo un 5° posto ma per noi, ma da quando gioco in nazionale ho realmente avuto la possibilità di salire sul podio a squadre. È mancato qualcosa, ma è stato bello viverlo”.

Un risultato di grande prestigio è stato raggiunto anche dalla squadra femminile (Anna Bandera, Silvia Bandera, Martina Saletta), che ha chiuso la competizione al 4° posto, ad un solo colpo dalla medaglia di bronzo, persa in un testa a testa avvincente con la Svezia. Le azzurre hanno dimostrato grande carattere e determinazione, tenendo testa alle avversarie fino all’ultimo. Un plauso e un ringraziamento a tutti gli atleti è arrivato anche dal presidente nazionale FIGeST, Enzo Casadidio: “Le nostre Nazionali hanno dimostrato di poter competere ai massimi livelli dando da dire agli altri team. Bene così, bravi tutti”.

