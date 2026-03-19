Operazione antidroga tra Milano e Bergamo, 4 arresti

MILANO (ITALPRESS) – Operazione antidroga della Polizia di Stato tra Milano e Bergamo, dove sono state eseguite misure cautelari nei confronti di 4 persone indagate per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Tre di loro sono finiti in carcere, mentre per il quarto sono stati disposti gli arresti domiciliari. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è stata condotta dalla Squadra Mobile e si è sviluppata tra settembre 2022 e marzo 2023 attraverso intercettazioni, pedinamenti e perquisizioni. Un lavoro investigativo articolato che ha permesso di ricostruire un’attività di spaccio ben organizzata. Nel complesso sono statiDurante le perquisizioni domiciliari sono emersi ulteriori elementi: a Milano sono stati trovati 50 gr di cocaina e 600 euro, mentre a Bergamo un indagato custodiva oltre 53.000 euro e diversi kg di stupefacenti nascosti in un ingegnoso vano all’interno dell’abitazione. Sequestrati anche altri 24.000 euro occultati in una botola nel soffitto di un appartamento milanese.tvi/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)