Cortemilia: i libri prendono la parola a teatro, domenica 22 marzo alle ore 17

Domenica prossima, 22 marzo, alle ore 17, il Nuovo Teatro Comunale di Cortemilia ospita ‘Bibliotecari per un giorno‘, spettacolo di e con Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone (fondatore della Banda Osiris), nell’ambito della stagione Teatro nelle Valli Bormida. Uno spettacolo ironico, poetico e sorprendente che trasforma la biblioteca in una scena teatrale e il teatro in un luogo di lettura condivisa. Tra parole sonanti, musiche cartacee ed elettroniche, scaffali che vibrano e libri che sembrano prendere voce, Bibliotecari per un giorno è un vero e proprio concerto narrativo dedicato al piacere della lettura, all’immaginazione e alla memoria.

Lo spettacolo è proposto in collaborazione con la Biblioteca di Cortemilia e si inserisce anche nella programmazione culturale del Concorso Nazionale di Letteratura per Ragazzi “Il Gigante delle Langhe”, rafforzando il dialogo tra teatro, libri e promozione della lettura, in particolare verso le nuove generazioni.

TRAMA – I due protagonisti, bibliotecari “precari” per gioco e per vocazione, accompagnano il pubblico in un viaggio dentro le storie e le storie delle storie, attraversando testi e autori che hanno segnato l’immaginario collettivo. La biblioteca diventa così rifugio, luogo di scoperta, spazio aperto e sonoro, dove leggere non è solo un gesto solitario ma un atto condiviso, giocoso, creativo.

Domenica 22 marzo 2026 – ore 17 – Cortemilia (CN) – Teatro Comunale – Via Alfieri, 80

Spettacolo di e con Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone

INFO e BIGLIETTI – https://www.mailticket.it/evento/49832/bibliotecari-per-un-giorno

[email protected] – 389 0576711

Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone

CREDITI – Una stagione teatrale realizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo nell’ambito del progetto Corto Circuito, con il Comune di Spigno Monferrato (AL), il Comune di Monastero Bormida (AT), il Comune di Cortemilia (CN) e con il sostegno di Banca di Asti.

Teatro nelle Valli Bormida – ReteTeatri – [email protected] – +39 389 0576711

www.rete-teatri.it – www.teatronellevalli.it