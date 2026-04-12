Serie C: la baby-Juve batte 1-0 il Guidonia col 1° gol di Licina e sale al 5° posto in classifica

Il 1° gol di Adin Licina con la maglia bianconera regala alla Juventus Next Gen la vittoria sul già salvo Guidonia a il 5° posto in classifica con 51 punti. Il 2007 tedesco-montegrino, strappato al Bayern nel mercato invernale, ha deciso la sfida del Moccagatta con un gran sinistro dal limite.

Eppure l’approccio della squadra di Brambilla alla partita non era stato dei migliori, subendo il pressing feroce degli ospiti e rischiando di capitolare 4 volte nei primi 5′ di gioco. Per fortuna, un paio di interventi del portiere Scaglia, un salvataggio sulla linea e la respinta di un difensore che sembrava con le mani (ma Ginestra non ha speso la card per chiamare la revisione FVS) hanno tamponato la situazione e, piano piano, la squadra è entrata in partita proponendosi sempre meglio all’attacco e controllando la gara dopo il vantaggio, con qualche brivido nel finale.

JUVENTUS NEXT GEN-GUIDONIA 1-0

GOL Licina al 16’ s.t.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): S. Scaglia; Savio, F. Scaglia, Van Aaerle; Pagnucco (dal 43’ s.t. Mazur), Faticanti, Macca (dal 43’ s.t. Brugarello), Puczka; Licina (dal 33’ s.t. Amaradio), Oboavwoduo (dal 17’ s.t. Anghelè); Guerra (dal 33’ s.t. Cerri). PANCHINA: Mangiapoco, Fuscaldo, Owusu, Deme, Gunduz, Cudrig. All.: Brambilla

GUIDONIA (4-3-3): Stellato; Viteriti, Mulè, Frascatore, Zappella; Franchini (dal 26’ s.t. Russo), Santoro, Tessiore (dal 26’ s.t. Errico); Starita (dal 33’ s.t. Sannipoli), Zuppel, Spavone (dal 19’ s.t. Tounkara). PANCHINA: Avella, Galletti, Toma, Cristini, Miccoli, Diori, Bafaro. All: Ginestra