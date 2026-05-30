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Gruppo ACOS: a Novi Ligure la festa per sostenibilità e coesione del territorio

DiRaimondo Bovone

Mag 30, 2026 , , , , , ,

Si è conclusa con un bilancio ampiamente positivo la 29ª edizione di Fest’ACOS, l’appuntamento annuale promosso dal Gruppo ACOS che si conferma un pilastro fondamentale nel rapporto tra l’azienda e le comunità del territorio novese. La manifestazione ha registrato una straordinaria affluenza di cittadini, famiglie e giovani, consolidando il proprio ruolo di piattaforma di aggregazione, promozione sportiva e solidarietà.
L’iniziativa, patrocinata quest’anno da Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Egato6, Città di Novi Ligure e UTILITALIA, è stata inaugurata dal convegno scientifico “ACQUA SICURA E SFIDA PFAS: monitoraggio, gestione e soluzioni per il territorio”.

LA SOLIDARIETA’ – Il servizio bar e la distribuzione dei panini al salame, curati dal Gruppo Vincenziano di Novi Ligure, hanno permesso di raccogliere fondi a sostegno della mensa di via Ovada. Importante anche la partecipazione dell’associazione Animal’s Angels Novi Ligure, presente con un punto ristoro finalizzato al sostegno delle attività di tutela degli animali. Tra le novità di questa edizione anche la partecipazione della Pro Loco Parco Castello, che ha presentato i progetti e le future iniziative legate alla riqualificazione del Parco Castello, proponendo inoltre antichi giochi tradizionali che hanno conquistato grandi e piccoli.
INFO – www.acosspa.itwww.acosspa.it/festacos-2026/

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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