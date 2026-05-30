Maxi-operazione antidroga della Polizia su scala nazionale, 1.335 arresti

ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa conun’operazione ad alto impatto investigativo condotta su scala nazionale dalla Polizia di Stato contro lo“L’attività ha rafforzato ulteriormente il controllo nelle zone più sensibili, per prevenire episodi di violenza, anche tra minori”, ha detto Ugo Armano, dirigente del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. L’attività, coordinata dal Servizio Centrale Operativo e realizzata dagli investigatori delle Squadre Mobili con il supporto dei Reparti Prevenzione Crimine e degli uffici delle Questure, ha interessato lee i, con particolare attenzione alla prevenzione di episodi di. Nel corso dei controlli sono stati“Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto da parte dei giovani”, ha aggiunto Armano. Sul fronte delle armi,Sequestrate ancheComplessivamente sono state, di cuiTra gli arrestati figurano 31 minori, mentre 142 minori sono stati denunciati in stato di libertà.tvi/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)