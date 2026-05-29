Giro d’Italia: Kuss vince la 19a tappa, 3° Ciccone, Vingegaard sempre in rosa

ALLEGHE (ITALPRESS) – Sepp Kuss vince in solitaria la 19^ e terzultima tappa della 109^ edizione del Giro d’Italia, la Feltre-Alleghe (Piani di Pezzè) di 151 km. Il sogno dell’impresa di Giulio Ciccone è terminato a 2,2 km dal traguardo, quando l’abruzzese della Lidl-Trek è stato saltato nettamente dal 31enne statunitense della Visma-Lease a Bike; 2° posto a 13″ per il canadese Derek Gee (Lidl-Trek), 3° lo stesso Ciccone, che ha però superato il danese Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), sempre saldamente in maglia rosa, nella graduatoria di migliore scalatore. La frazione è stata segnata dalle fughe da lontano, con Ciccone ispirato e trionfatore sulla Cima Coppi posta sullo scollinamento del Passo Giau, ai -50 dall’epilogo. A circa 20 km dall’arrivo Ciccone, dopo un litigio con Rubio, che gli ha sottratto dei punti per la classifica scalatori (“Ha fatto una mossa da piccolo corridore”, lo sfogo dell’azzurro), ha tentato l’impresa attaccando in discesa e provando l’ascesa solitaria a Piani di Pezzè, ma Kuss, trionfatore alla Vuelta 2023, è arrivato al doppio della velocità andando a conquistare la sua prima tappa in carriera al Giro. Non cambia nulla per quanto riguarda la maglia rosa, con Vingegaard che partirà leader domani nella 20^ e penultima tappa, la Gemona del Friuli–Piancavallo di 200 km, decisiva ai fini della classifica prima dell’approdo della corsa RCS a Roma.

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