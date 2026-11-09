Serie C: Juve Next Gen travolta dal Lecco, un 4-0 che manda i bianconeri al terzultimo posto

Sconfitta pesante per la baby-Juve, uscita malconcia del ‘Rigamonti-Ceppi’ e sempre più giù in classifica. Una partita subito in salita, in svantaggio dopo pochi minuti, e con un accenno di reazione nel primo tempo e un paio di occasioni da gol. Poi il tracollo nella ripresa, con 2 reti incassate subito dopo l’intervallo e la gara indirizzata verso la 6^ sconfitta, la più pesante fin qui. Al di là delle solite considerazioni sulla giovane età del gruppo, sugli errori dovuti all’inesperienza o sulla mancanza di malizia, c’è da dire che quest’anno la rosa a disposizione di Brambilla sembra meno forte di quella delle stagioni passate. Una sensazione che ho fin dall’inizio, ma che sta trovando conferma col passare delle gare. E poi l’assenza di uomini di esperienza (c’è solo Guerra, ma sempre in panchina) lascia un po’ la squadra in balìa delle onde. E questa, francamente, non so se sia una scelta dell’allenatore o della dirigenza.

IN CLASSIFICA – Next Gen al 18° posto 11 punti, alla pari col Renate ma dietro per differenza reti, e con la 2^ peggior difesa del girone (23). Il Lecco sale a 20 punti, al 7° posto, con il 2° attacco del girone (22).

LECCO-JUVENTUS NEXT GEN 4-0

GOL: 6’ Casarotto, 50’ Capello, 56’ Manetti, 70’ Murillo

LECCO (3-4-2-1): Vettorel; Rizzo, Arena, Sidler; Urso (78′ Anastasini), Metlika, Mallamo, Manetti (69’ Litti); Pellegrino (85’ Bonaiti), Capello (69’ Moutassime); Casarotto (69’ Murillo). A disp. Zouaghi, Bordoni, Murillo, Litti, Mihali, Triacca, Fasan, Polonioli, Nova. All. Valente

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Mangiapoco; Turco, Corradi, Van Aarle (46’ Rizzo); Leone (46’ Konate), Owusu (68’ Makiobo), Ripani, Grelaud, Pagnucco; Durmisi (85’ Elimoghale), Merola (68’ Oboavwoduo). A disp. Fuscaldo, Radu, Amaradio, Verde, Guerra, Brugarello, Mazur, Montero. All. Brambilla