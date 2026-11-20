Dopo la bella vittoria (3-0) sul Treviso, la Juventus Next Gen rende visita alla Giana Erminio guardandola dall’alto in basso in classifica, cosa rara fin qui in stagione. Ma il successo di domenica scorsa ha fatto uscire i ragazzi di Brambilla dalla zona playout, dando respiro alle loro notevoli qualità e alimentando le speranze di una prima vittoria fuori casa. Bianconeri al 15° posto a quota 14 (3 vinte, 5 pari, 6 sconfitte, gol 15-23), alla pari con Desenzano, Novara e Carpi, ma davanti ai soli emiliani per la differenza reti.

La Giana Erminio, invece, è al 17° posto con 13 punti (2 vinte, 7 pari, 5 perse, gol 14-18), reduce da 2 punti nelle ultime 3, con il 3° tecnico stagionale in panchina: dopo Gambirasio (prime 6) e Parma (1 gara), è arrivato il turno di Mario Tacchinardi (44) che ha vinto la uniche 2 partite fin qui, utilizzando, in 7 gare, i moduli 4-3-3 e 3-4-2-1.

Si gioca domani, sabato 21 novembre, alle ore 17.30, allo stadio ‘Comunale’ di Gorgonzola.

PRECEDENTI – Sono 6: vittorie Giana 3-2, 1 pareggio, gol 9-7 Giana.

’19-’20 – Si giocò solo l’andata in Lombardia, per il Covid: finì 1-1 (78′ Mota su rigore, 89′ Cortesi)

’20-’21 – doppia vittoria Juve 2-1 fuori casa (19′ Ferrario, 38′ Marques, 64′ Ranocchia) e 3-2 in casa (25′ Corti, 37′ Alcibiade, 41′ Corti, 51′ Brighenti, 63′ Brighenti su rigore).

’21-’22 – doppio successo Giana: 1-0 al Moccagatta (78′ Pinto) e 2-0 in casa (47′ Tremolada, 65′ D’Ausilio).

’24-’25 – squadre in gironi diversi, unica sfida in Coppa Italia: successo casalingo Giana 2-1 (43′ Ballabio, 66′ Montipò, 77′ Guerra).

ARBITRO – Andrea Terribile di Bassano del Grappa

ASSISTENTI – Alessandro Gervasi di Cosenza e Marco Giordano di Matera

QUARTO UFFICIALE – Marco Melloni di Modena

OPERATORE FVS – Ionut Eusebiu Nechita di Lecco

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