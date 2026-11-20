Le imprese che producono nocciole da anni ormai si trovano ad affrontare una contrazione produttiva che sta mettendo a rischio la sopravvivenza delle aziende stesse. Per questo, già nei mesi scorsi attraverso una specifica lettera indirizzata alla Regione, Coldiretti Piemonte ha chiesto alla Regione proprio un fondo straordinario per estirpi e reimpianti per poter accompagnare le imprese del comparto corilicolo in questo percorso di rinnovamento.

LE PAROLE – Così il presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco: “La coltura del nocciolo, con i suoi 28.000 ettari in Piemonte e 3.800 ettari nella provincia alessandrina, è strategica per l’economia territoriale. Avevamo richiesto questo fondo straordinario proprio per il rinnovamento dei noccioleti. vista l’importanza economico ambientale di questo comparto”.

Sulla stessa linea il direttore Elio Gasco: “Il bando Nocciolo è un segnale concreto di quanto abbiamo chiesto durante il sit-in del 27 ottobre davanti al Consiglio regionale E’ necessario supportare le imprese per continuare a produrre la qualità che contraddistingue il Piemonte e il territorio alessandrino”.