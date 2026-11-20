L’Alessandria Volley si prepara alla 6^ giornata di campionato, in cui farà visita all’UIV Pavia su un campo difficile per antonomasia. L’appuntamento è fissato per domenica 22 novembre, ore 18, presso il PALAZZETTO DELLO SPORT PICCOLE PAVESI di Via Treves. La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook dell’Alessandria Volley.

LA CLASSIFICA – Alessandria 13; Crema, Moncalieri e Palau 11; Cagliari 10; Alba e Pavia 9; Chieri 8; Cogne-Aosta 6; CUS Torino, Lecco e La Maddalena 5; Monza 2; Bellusco 0.

LE PAROLE – Così coach Ivan Turcich presenta la gara: “La risposta di sabato contro Aosta era esattamente quello che chiedevo alla squadra: ordine, continuità nei momenti chiave e zero cali di tensione fino alla fine, fino all’ultimo pallone. Il 3-0 ci restituisce solidità e ci permette di restare in testa alla classifica, ma il campionato è appena all’inizio e non ci dà margini per abbassare la guardia. ​Domenica saremo a Pavia, su un campo caldo, contro un avversario che ha già mostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. Servirà la nostra miglior versione in termini di disciplina tattica, gestione dell’errore e tenuta mentale”.

MOVIMENTI DI MERCATO – L’Alessandria Volley comunica di aver raggiunto la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con Irene Bovolo. L’atleta, protagonista la scorsa stagione della promozione in A3 con Alessandria (poi saltata, ndr), ha ricevuto importanti proposte da squadre di categoria superiore e la società ha ritenuto giusto assecondare le sue ambizioni.

Nel contempo la società annuncia l’arrivo di Caterina Bellanca, importante innesto nel roster della prima squadra. Nata a Palermo il 26 marzo 2001, opposto mancino di 180 cm, Caterina porta con sé un importante bagaglio di esperienza, maturato nel corso di diverse stagioni nei campionati nazionali, ricoprendo anche il ruolo di schiacciatrice.

LE PAROLE – Così Caterina Bellanca: «Ho scelto di intraprendere questa nuova avventura ad Alessandria perché fin dai primi incontri ho percepito un ambiente sano, ambizioso e con tanta voglia di lavorare. Per me è importante trovare un contesto in cui poter crescere, confrontarmi e dare il meglio di me, sia come atleta che come persona. Arrivo con grande motivazione e con la voglia di costruire qualcosa di bello».

Così Irene Bovolo: «È difficile salutare l’Alessandria Volley, società con cui ho vissuto la promozione dello scorso anno, ricordo che porterò sempre con me. Saluto con il cuore le mie compagne, a cui auguro di proseguire al meglio questa stagione e di raggiungere tutti gli obiettivi che si sono prefissate».



Irene Bovolo ha salutato la squadra