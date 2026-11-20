La Settimana della Ricerca 2026 fa tappa a Rivarone, dove domenica 22 novembre Solidal per la Ricerca parteciperà alla manifestazione “A Rivarone il Natale arriva prima”, organizzata dall’amministrazione comunale. Solidal sarà presente con un banchetto dove i visitatori potranno acquistare oggetti natalizi e contribuire così a sostenere la ricerca sanitaria. Un appuntamento dedicato alle famiglie e alla comunità che offrirà l’opportunità di avvicinare i cittadini al mondo della ricerca sanitaria, portando questi temi anche al di fuori dei tradizionali contesti scientifici e divulgativi.

La manifestazione si svolgerà in via Contrada Grande, con l’apertura dei mercatini alle 10, seguita alle 10.30 dalla Camminata degli Elfi e alle 12.30 dal pranzo. Nel pomeriggio, alle 15, sarà inaugurata la casa di Babbo Natale, mentre alle 15.30 è prevista la presentazione di “Tutto su Babbo Natale” con Sergio Olivotti. Completano il programma il Trenino di Natale e la musica dell’Elfo Ferruccio.