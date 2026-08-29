Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone A: Carpi è la prima trasferta di campionato per la Juventus Next Gen

DiRaimondo Bovone

Ago 29, 2026 , , , , , ,
Veduta aerea dello stadio 'Cabassi' di Carpi (facebook)

Dopo il doppio impegno casalingo, con l’eliminazione ai rigori col Forlì in Coppa (3-5) e l’esordio vincente in campionato col Novara (1-0), arriva il 1° viaggio per i ragazzi di Brambilla. La prima trasferta della 9^ stagione di vita della Seconda squadra bianconera sarà a Carpi, formazione incrociata per la prima volta nel girone B la scorsa stagione. Gli emiliani, al contrario della Juve, hanno passato il turno in Coppa (3-2 alla Pianese) perdendo alla prima di campionato in casa dello stra-favorito Brescia (3-1). In panchina c’è il 37enne Stefano Cassani, figlio d’arte del ciclista Davide (ex-ct della nazionale), con la madre ex-pallavolista, alla sua 2^ stagione tra i professionisti. L’anno scorso, all’esordio con il Carpi, finì 13° a 40 punti, equidistante da playoff e playout. Finora ha giocato col 3-4-2-1, ma con il mercato aperto non ci sono certezze tattiche. E mercoledì giocherà il 2° turno di Coppa, in casa con la Pro Vercelli.
Per la baby-Juve, invece, schierata col 3-5-2 in Coppa e col 4-3-3 in campionato, scopriremo la soluzione che Brambilla (5° anno di fila sulla panca Juve) sceglierà. Ma il discorso sul mercato vale anche qui.
Si gioca domani, domenica 30 agosto, alle ore 18, allo stadio ‘Sandro Cabassi’ di Carpi.

PRECEDENTI – Sono solo 2, risalenti alla scorsa stagione nel girone B: l’andata in Emilia finì 1-1 (77′ Cortesi (C), 95′ Vacca (JNG), mentre nel ritorno al Moccagatta la Juve vinse 2-0 (23′ Puczka, 45′ Okoro).

ARBITRO – Flavio Barbetti di Arezzo
ASSISTENTI – Marco Colazzo di Casarano e Silvia Scipione di Firenze
QUARTO UFFICIALE – Lorenzo Maccarini di Arezzo
OPERATORE FVS – Alfonsorocco Rosania di Finale Emilia

Una postazione FVS

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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