IN EVIDENZA

Mafia, Davide Grassi “Spero di poter vedere una Palermo migliorata”

Di

Ago 29, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Alla mia età inizio a pormi il problema se riuscirò a vedere Palermo un pò migliore. Ci sono tanti atteggiamenti dei nostri concittadini che mi lasciano perplesso: questo tipo di intimidazioni, con ragazzi che per denaro sono disponibili a sparare e mettere bombe senza alcuna remora, è preoccupante perché dà la dimensione di un serbatoio infinito; si può arrestare il capo estortore, ma se poi aveva nove smartphone in cella si resta perplessi. Sull’arretramento dei commercianti non ho un riscontro oggettivo, dopodiché sono tutti i cittadini a non dovere arretrare e non solo i commercianti”. Lo ha detto Davide Grassi, figlio di Libero Grassi, a margine della cerimonia di commemorazione a 35 anni dall’assassinio del padre. xd8/vbo/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Palermo, Carta “Libero Grassi ha insegnato a tenere alte la testa e la guardia”

Ago 29, 2026
IN EVIDENZA

Alice Grassi “Per il parco Libero Grassi spero bonifica riprenda a settembre”

Ago 29, 2026
Economia IN EVIDENZA Mondo

Trump: “Con il Venezuela il più grande accordo sul petrolio della storia”

Ago 29, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Palermo, Carta “Libero Grassi ha insegnato a tenere alte la testa e la guardia”

Ago 29, 2026
IN EVIDENZA

Alice Grassi “Per il parco Libero Grassi spero bonifica riprenda a settembre”

Ago 29, 2026
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone A: Carpi è la prima trasferta di campionato per la Juventus Next Gen

Ago 29, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Mafia, Davide Grassi “Spero di poter vedere una Palermo migliorata”

Ago 29, 2026