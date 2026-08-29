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Trump: “Con il Venezuela il più grande accordo sul petrolio della storia”

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Ago 29, 2026 , , ,

ROMA (ITALPRESS) – Stati Uniti e Venezuela hanno sottoscritto un accordo relativo al petrolio del Paese sudamericano, che prevede il controllo statunitense di oltre 65 miliardi di barili dalle riserve venezuelane, grazie ad una partnership con imprese private.
“Gli Stati Uniti hanno appena concluso un accordo con il Venezuela: il più grande affare petrolifero della storia mondiale! Su mia disposizione – ha scritto su Truth Social il presidente Usa, Donald Trump – il segretario di Stato, Marco Rubio, e il segretario alla Guerra, Pete Hegseth, lavorando a stretto contatto con l’autorevole presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, e attraverso una partnership con il settore privato, hanno garantito agli Stati Uniti il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe in Venezuela, senza alcun costo per i contribuenti americani. Questa storica operazione – ha aggiunto Trump – raddoppia abbondantemente le riserve petrolifere americane, incrementando notevolmente la nostra disponibilità di petrolio e abbassando in modo sostanziale i prezzi del carburante per tutti gli americani ancora a lungo, contribuendo al contempo ad instradare il Venezuela verso un successo straordinario e una grande prosperità. Tale accordo rafforzerà enormemente il rapporto, già in crescita, tra Venezuela e Stati Uniti”.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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