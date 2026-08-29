Capodanno Alessandrino: il 31 agosto in città si festeggia ‘L’anno dell’amore’

La celebre festa di fine estate giunge alla sua 23ª edizione tra brindisi, musica, cultura e una consolidata missione di solidarietà al fianco di AIL Alessandria-Asti.

Alessandria si prepara a celebrare uno degli appuntamenti più attesi, originali ed identitari del panorama cittadino: il “Capodanno Alessandrino”, che lunedì 31 agosto 2026 festeggerà la sua 23ª edizione. Nato nel 2004 (anno zero) da un’intuizione di Monica Moccagatta e divenuto negli anni un vero e proprio rito collettivo, l’evento sancisce in modo festoso la fine dell’estate e la ripartenza delle attività lavorative. INFO – www.capodannoalessandrino.it

Monica Moccagatta e il brindisi di presentazione nel suo locale ‘Mezzolitro’

Il 2026 sarà l’“Anno dell’Amore”: una scelta ideata per mettere al centro della comunità l’empatia, l’unione, la speranza e la gioia di condividere spazi e momenti di festa in tutta la Città. In questo senso, l’immagine promozionale di questa edizione racchiude un forte valore simbolico e poetico: sullo sfondo dello skyline e dei monumenti simbolo di Alessandria, sfrecciano nel cielo centinaia di cuori colorati guidati dalla fantasia e dalle illustrazioni dei più piccoli. Anche quest’anno prosegue la stretta collaborazione con AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma) Alessandria-Asti ODV. I locali e le attività commerciali aderenti effettueranno donazioni dirette a favore di AIL, contribuendo a sostenere la ricerca scientifica e le attività di assistenza a favore dei pazienti e dei loro familiari.

Alle ore 12 il primo brindisi con l’apertura ufficiale dei festeggiamenti nei locali aderenti del Centro Storico e dei sobborghi. Nel pomeriggio e serata seguiranno musica e gastronomia con aperitivi a tema, menù speciali, musica dal vivo e DJ set diffusi.

COMPLESSO CONVENTUALE DI SAN FRANCESCO (Via XXIV Maggio 5) aperto dalle 20 alle 23.30, con visite guidate alle 20.30-21.15-22 -22.45.

PALATIUM VETUS (piazza della Libertà 28) aperto dalle 18 alle 23, per arrivare al tradizionale countdown collettivo e il brindisi di mezzanotte per festeggiare il “nuovo anno”.

CAPODANNO DI LIBRI – In occasione del Capodanno Alessandrino 2026, l’associazione Impronta presenta “Capodanno di libri”. Appuntamento alle ore 18.45 di lunedì 31 agosto nel chiostro di Santa Maria di Castello dove ha sede il circolo culturale Marchesi del Monferrato.: 6 scrittori avranno 10 min. ciascuno per raccontare la loro ultima opera e rispondere alle domande di Cinzia Fradusco.

Festeggiamenti nel dehors del bar ‘Mezzolitro’

LE PAROLE – Così il sindaco Giorgio Abonante: “’Il Capodanno Alessandrino’ è, prima di ogni altra cosa, un esempio di come una comunità possa continuare a riconoscersi nelle proprie buone idee fino a farle diventare tradizioni. Un’idea che i commercianti, le associazioni e i cittadini hanno costruito insieme, anno dopo anno, fino a farne un appuntamento conosciuto anche ben oltre Alessandria. Come Amministrazione il nostro compito è garantire che questo spirito sia rispettato e che il ‘Capodanno Alessandrino’ accompagni noi tutti verso un autunno di soddisfazioni”.

Così l’ideatrice dell’evento, Monica Moccagatta: “Nel 2011, anno dedicato all’acqua, chiesi a Umberto Eco l’autorizzazione a utilizzare la sua immagine, che il grafico Renato Vacotti fece volare a bordo di un missile sopra l’acquedotto di Alessandria. La risposta del Maestro fu: «Nessuna obiezione», una citazione che desidero ricordare a 10 anni dalla sua scomparsa. Il ‘Capodanno Alessandrino’ è, e deve rimanere, una festa per tutti, senza che nessuno si senta escluso. Da 22 anni la città festeggia l’arrivo del nuovo anno grazie alle iniziative autonome di bar e ristoranti, ma anche delle associazioni che colorano le strade con musica e spettacoli, in attesa della mezzanotte. Sono stati i bambini a dare forma al tema scelto, l’“Amore”, attraverso la loro capacità di raccontarlo con semplicità e spontaneità: un gattino, un cagnolino, la mamma, la squadra del cuore e tutto ciò che per loro rappresenta l’affetto più autentico”.

Le autorità presentano l’evento al ‘Mezzolitro’, dove tutto nacque