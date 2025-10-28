Attualità Cronaca Sport

Incidente stradale per Josep Martinez, portiere dell’Inter: morto un 81enne in carrozzina

Di

Ott 28, 2025

FENEGRO’ (ITALPRESS) – Il secondo portiere dell’Inter, Josep Martìnez, è stato coinvolto in un incidente stradale che ha causato la morte di un 81enne. Il fatto è avvenuto poco prima delle 10 lungo via Bergamo a Fenegrò, in provincia di Como, nelle vicinanze di Appiano Gentile, dove il giocatore si stava recando per l’allenamento in vista della gara di domani contro la Fiorentina. Secondo le prime ricostruzioni da parte dei carabinieri, l’uomo di 81 anni, che procedeva al lato della strada su una carrozzina elettrica, avrebbe improvvisamente cambiato direzione, forse a causa di un malore, invadendo la carreggiata proprio nel momento in cui sopraggiungeva la macchina guidata da Martinez, che lo ha travolto. Il 27enne spagnolo, ex Genoa, ha subito prestato soccorso all’anziano, sul posto sono poi intervenuti i soccorsi (elisoccorso, ambulanza e carabinieri), che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul posto e avviare i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Martinez non ha riportato ferite, ma era in forte stato di choc. A seguito della tragedia l’Inter, attraverso una nota ufficiale, ha deciso di annullare la conferenza stampa di Chivu, prevista per le 14, alla vigilia dell’impegno casalingo di campionato contro la Fiorentina.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, Coppa Italia: Juve Next Gen a Renate per il 2° turno, in panchina va Edoardo Sacchini

Ott 28, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Ucraina, il ministro Crosetto: “Impossibile riconquistare i territori perduti”

Ott 28, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella alla cerimonia del 100° del Gruppo sciatori “Fiamme gialle”

Ott 28, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Poste, a Perugia tradizione e innovazione si incontrano

Ott 28, 2025
IN EVIDENZA

Hi-Tech & Innovazione Magazine – 28/10/2025

Ott 28, 2025
IN EVIDENZA

UniCredit, innovazione e gestione sostenibile dell’acqua al centro del Tech Day

Ott 28, 2025
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, Coppa Italia: Juve Next Gen a Renate per il 2° turno, in panchina va Edoardo Sacchini

Ott 28, 2025 Raimondo Bovone