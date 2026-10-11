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Serie C: continua la crisi della Juve Next Gen, battuta 2-1 ad Arzignano

DiRaimondo Bovone

Ott 11, 2026 , , , , ,

L’Arzignano Valchiampo ha battuto la baby-Juve 2-1, trovando la 4^ vittoria nelle ultime 5 e salendo al 3° posto in classifica a quota 17, dopo le corazzate Cittadella e Brescia.
Di contro, non c’è fine al periodo-no della seconda squadra bianconera: terzultimo posto in classifica con 6 punti, in piena zona playout, 4^ sconfitta nelle ultime 5, unica vittoria col Novara alla 1^ giornata (22 settembre). Un pessimo inizio di stagione, che ricorda da vicino, nei numeri, quello del 24-25, quando i bianconeri, nel girone C, cominciarono malissimo con Montero, finendo in fondo alla classifica. Dopo 14 giornate lo sostituì Brambilla che, lentamente e inesorabilmente, infilò un risultato dopo l’altro e finì al 9° posto, prendendo i playoff.
Quest’anno, invece, c’è Brambilla nel frullatore: non riesce a trovare la quadra con la formazione, ha lasciato molti giocatori a Spalletti nel momento di necessità, forse il livello della rosa che ha a disposizione è inferiore agli altri anni. Però i numeri sono quelli. Ora ci sono 2 partite in casa: il Lumezzane martedì 13 ed il Renate lunedì 19, nelle quali la Juve dovrà trovare la forza e i punti per invertire la rotta. Non c’è affatto aria di esonero, ma…. nel calcio non si sa mai.  

ARZIGNANO VALCHIAMPO-JUVENTUS NEXT GEN 2-1 
GOL: pt 14′ De Santis (A). St Moretti 23′ (A), 37′ Durmisi (JNG).
ARZIGNANO (3-4-1-2): Vannucchi; Gatti (42′ st Campesan), De Santis, Milillo; Cariolato, Lakti, Bassi, Fosu (1′ st Nanni); Penta (11′ Castegnaro); Moretti, Mattioli (46′ st Romio). A disp: Contarato, Manfrin, Gostimirovic, Finizio, Gambardella, Nenna. All. Di Donato.
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-1-2): Radu; Rizzo (20′ st Guerra sv), Brugarello, Corradi; Savio (46′ st Turco), Ripani (33′ st Mazur), Macca, Pagnucco (33′ st Grelaud); Amaradio (20′ st Elimoghale); Merola, Durmisi. A disp: Fuscaldo, Mangiapoco, Van Aarle, Verde, Keutgen, Leone, Montero. All. Brambilla.

Martedì 13 ottobre la baby-Juve torna al Moccagatta per fare punti

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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