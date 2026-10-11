Serie C: continua la crisi della Juve Next Gen, battuta 2-1 ad Arzignano

L’Arzignano Valchiampo ha battuto la baby-Juve 2-1, trovando la 4^ vittoria nelle ultime 5 e salendo al 3° posto in classifica a quota 17, dopo le corazzate Cittadella e Brescia.

Di contro, non c’è fine al periodo-no della seconda squadra bianconera: terzultimo posto in classifica con 6 punti, in piena zona playout, 4^ sconfitta nelle ultime 5, unica vittoria col Novara alla 1^ giornata (22 settembre). Un pessimo inizio di stagione, che ricorda da vicino, nei numeri, quello del 24-25, quando i bianconeri, nel girone C, cominciarono malissimo con Montero, finendo in fondo alla classifica. Dopo 14 giornate lo sostituì Brambilla che, lentamente e inesorabilmente, infilò un risultato dopo l’altro e finì al 9° posto, prendendo i playoff.

Quest’anno, invece, c’è Brambilla nel frullatore: non riesce a trovare la quadra con la formazione, ha lasciato molti giocatori a Spalletti nel momento di necessità, forse il livello della rosa che ha a disposizione è inferiore agli altri anni. Però i numeri sono quelli. Ora ci sono 2 partite in casa: il Lumezzane martedì 13 ed il Renate lunedì 19, nelle quali la Juve dovrà trovare la forza e i punti per invertire la rotta. Non c’è affatto aria di esonero, ma…. nel calcio non si sa mai.

ARZIGNANO VALCHIAMPO-JUVENTUS NEXT GEN 2-1

GOL: pt 14′ De Santis (A). St Moretti 23′ (A), 37′ Durmisi (JNG).

ARZIGNANO (3-4-1-2): Vannucchi; Gatti (42′ st Campesan), De Santis, Milillo; Cariolato, Lakti, Bassi, Fosu (1′ st Nanni); Penta (11′ Castegnaro); Moretti, Mattioli (46′ st Romio). A disp: Contarato, Manfrin, Gostimirovic, Finizio, Gambardella, Nenna. All. Di Donato.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-1-2): Radu; Rizzo (20′ st Guerra sv), Brugarello, Corradi; Savio (46′ st Turco), Ripani (33′ st Mazur), Macca, Pagnucco (33′ st Grelaud); Amaradio (20′ st Elimoghale); Merola, Durmisi. A disp: Fuscaldo, Mangiapoco, Van Aarle, Verde, Keutgen, Leone, Montero. All. Brambilla.

Martedì 13 ottobre la baby-Juve torna al Moccagatta per fare punti