Domenica 29 novembre, alle ore 17.30, le Settimane Musicali Internazionali, organizzate dall’Associazione Musica e Cultura Pentagramma, faranno tappa a Novi Ligure con ‘Echi d’Europa’.

Il concerto di musica da camera si terrà al centro culturale Gianfrancesco Capurro (sacerdote novese che nell’800 si dedicò all’alfabetizzazione e alla promozione delle società di mutuo soccorso), nel convento seicentesco di via Marconi che ospita la Biblioteca civica e l’Archivio storico.

IL DUO – Elena Ballario (pianoforte) e Camilla Patria (violoncello), madre e figlia, nel 2024 pubblicarono per Brilliant Classics la Sonata op. 20 di Albéric Magnard. ELENA BALLARIO, pianista, compositrice e docente al Conservatorio di Torino, affianca all’attività concertistica il lavoro di riscoperta del compositore piemontese Carlo Rossaro.

CAMILLA PATRIA si è formata al Conservatorio di Torino e a Lugano con Enrico Dindo.

Camilla Patria ed Elena Ballario

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE – La mattina successiva, lunedì 30 novembre, alle ore 10, il duo Patria-Ballario tornerà al Centro Capurro per incontrare le scuole di Novi Ligure in una lezione-concerto. Gli studenti potranno ascoltare da vicino il violoncello e il pianoforte e scoprire come i due strumenti si scambiano temi e accompagnamenti nella musica da camera.

CREDITI – Il concerto fa parte di una rassegna inserita nel Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura, è realizzata anche grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e Regione Piemonte.

Il cortile del convento che ospita il centro ‘Capurro’