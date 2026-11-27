Maria Cristina Sacchi, Valentina Audrito e Giorgio Leonardi sono i vincitori della 4^ edizione del ‘Premio Roberto Riccoboni–Solidal’, consegnato lunedì 23 novembre nel Salone di Rappresentanza dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria, nell’ambito della Settimana della Ricerca 2026. Il riconoscimento, sostenuto da Riccoboni Holding attraverso Solidal per la Ricerca, ha ampliato quest’anno il proprio contributo alle attività dei Laboratori di Ricerca del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), la cui Responsabile è Annalisa Roveta. Grazie alla generosità della famiglia Riccoboni, il finanziamento complessivo è passato da 15.000 a 20.000 euro e il Premio è stato articolato, per la prima volta, in 3 categorie. Le candidature pervenute sono state complessivamente 22: 14 per le idee progettuali, 5 per gli articoli scientifici da pubblicare e 3 per quelli già pubblicati.

Il premio principale, 15.000 euro, destinato allo sviluppo di una nuova idea progettuale, è stato assegnato a Maria Cristina Sacchi, referente del Laboratorio di Autoimmunità dell’IRCCS AOU AL e responsabile scientifica dello studio “Esposizioni ambientali e interstiziopatie polmonari: i metalli come possibili acceleratori di malattia”.

Il riconoscimento di 1.500 euro per il miglior articolo scientifico già pubblicato è andato invece a Giorgio Leonardi, professore associato di Informatica del DiSIT dell’UPO e componente del Laboratorio Integrato di Intelligenza Artificiale e Informatica in Medicina del DAIRI, autore del lavoro “Orchestrating large language models to support medical process conformance checking”.