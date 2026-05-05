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Ospedale di Alessandria: nuova TAC mobile in via Santa Caterina, chiusa fino al 30 settembre

DiRaimondo Bovone

Mag 5, 2026 , , , , ,
La TAC mobile dell'Ospedale di Alessandria bloccherà via Santa Caterina da Siena fino al 30 settembre

Sarà posizionata in Via Santa Caterina da Siena, che resterà chiusa al traffico nel primo tratto

Prosegue il percorso di ammodernamento tecnologico dell’Ospedale-Universitario di Alessandria grazie ai fondi del Fondo per Sviluppo e Coesione (FSC), con la sostituzione della TAC attualmente in uso con una nuova apparecchiatura, in grado di garantire standard sempre più elevati in termini di qualità diagnostica, precisione e rapidità delle prestazioni. Per assicurare la continuità del servizio durante le operazioni di sostituzione, l’AOU AL ha attivato una TAC mobile a noleggio, che consente di non interrompere l’attività diagnostica e di continuare a garantire ai pazienti l’accesso alle prestazioni.
Il mezzo dedicato è posizionato in via Santa Caterina da Siena, chiusa al traffico veicolare (nel primo tratto fino a via Venezia) fino alle ore 20 del 30 settembre. Garantito il transito pedonale.

Via S. Caterina da Siena vista da spalto Marengo

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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