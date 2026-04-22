Comune di Alessandria: nuove foto-trappole contro l’abbandono di rifiuti, dal 25 aprile

L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Alessandria, insieme al Comando della Polizia Municipale e in collaborazione con AMAG Ambiente, informa che a partire da sabato 25 aprile saranno attivi sul territorio comunale nuovi sistemi di videosorveglianza di ultima generazione, finalizzati al contrasto dell’abbandono dei rifiuti e al rafforzamento delle attività di controllo ambientale.

L’introduzione delle “fototrappole” rappresenta un passo concreto per un presidio più serrato del territorio ed una maggiore tutela del decoro urbano e dell’ambiente. I nuovi dispositivi consentiranno di individuare i responsabili di comportamenti scorretti legati all’abbandono dei rifiuti, permettendo l’attivazione delle procedure sanzionatorie previste dalla normativa vigente. L’abbandono dei rifiuti costituisce, infatti, un comportamento illecito, con conseguenze rilevanti sotto il profilo amministrativo e, nei casi previsti dalla legge, anche penale.

Un cartello di segnalazione

L’attivazione dei sistemi è stata resa possibile al termine di un percorso di preparazione e istruzione che ha comportato l’adeguamento di tutte le procedure necessarie, così da garantire il pieno rispetto della normativa sulla privacy e delle disposizioni vigenti in materia di videosorveglianza e controllo del territorio. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni messe in campo dal Comune di Alessandria e da AMAG Ambiente per migliorare la gestione dei rifiuti, contrastare i comportamenti non conformi e promuovere una maggiore attenzione al corretto conferimento.

Una foto-trappola