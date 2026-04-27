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Il Comune firma con gli spagnoli per l’area della piscina: impianto pronto nel 2029

DiRaimondo Bovone

Apr 27, 2026 , , , , , , , , ,

Lo spazio dell’ex-piscina comunale diventerà un impianto fruibile tutto l’anno, un centro sportivo d’eccellenza con piscine coperte e scoperte, aree fitness e benessere, campi polifunzionali. I lavori partiranno a gennaio 2027, dopo il complesso iter burocratico, per durare 2 anni. Quindi apertura prevista nei primi mesi del 2029. La concessione agli spagnoli di Supera dura 42 anni.

LA CONCESSIONE – Mercoledì scorso è stato firmato l’atto di concessione tra il Comune di Alessandria e l’azienda spagnola Supera, leader nella gestione di impianti sportivi con oltre 30 centri. Il nuovo impianto si estenderà su oltre 12.500 mq e comprenderà una piscina coperta da 25 metri, una vasca più piccola, 2 piscine all’aperto con ampio solarium, un’area benessere con idromassaggio, sauna, bagno turco e docce sensoriali. L’offerta si completerà con una sala fitness di quasi 1.400 mq con attrezzature di ultima generazione, 5 sale per corsi di fitness di gruppo, un campo polifunzionale per cittadini e società sportive, corsi di nuoto e personal training. La struttura disporrà di un parcheggio con 140 posti auto.

IL PROGETTO – Integra le tecnologie più moderne ed efficienti dal punto di vista energetico, in linea con l’impegno dell’Amministrazione per la sostenibilità ambientale. Sul fronte occupazionale, si prevede la creazione di oltre 100 posti di lavoro durante la costruzione e di altri 50 posti di lavoro a regime.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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