In campo domani alle 14 allo stadio ’Nicola Tubaldi’ di Recanati.

La Juve Next Gen rinforza l’attacco: è rientrato alla base l’italo-portoghese Cosimo Marco Da Graca (2002), prestato in Spagna all’Amorebieta (serie B, 13-0). Un rinforzo per mister Brambilla che ha iniziato benissimo il 2024 con la vittoria sul Pescara.

La Recanatese, invece, è in crisi: non vince da 7 partite e ha perso le ultime 4, quindi fine e inizio d’anno non proprio da ricordare.

In casa bianconera gli assenti sono 3: il portiere Garofani, l’esterno Turicchia e l’attaccante Mbangula.

In casa giallorossa è arrivato il difensore Shiba (prestito SudTirol) ma mancheranno in 5.

Squadre

RECANATESE – È 12^ con 23 punti (6 vinte, 5 pari, 9 perse, gol 25-29). Arriva da 4 sconfitte di fila e non vince dal 12 novembre. Il tecnico Giovanni Pagliari (62) ha alternato 3-5-2 e 4-4-2 . Migliori marcatori Sbaffo, Melchiorri, Carpani (5).

(6 vinte, 5 pari, 9 perse, gol 25-29). Arriva da 4 sconfitte di fila e non vince dal 12 novembre. Il tecnico (62) ha alternato . Migliori marcatori (5). JUVENTUS NEXT GEN – È 14^ con 22 punti (6 vinte, 4 pari, 10 perse, gol 22-26). Arriva dal pirotecnico 4-3 sul Pescara. Il tecnico Massimo Brambilla (50) utilizza sempre il 3-5-2. Miglior marcatore Guerra (7).

Precedenti

Solo la partita di andata: era il recupero di una sosta nazionali e fu giocato il 27 settembre anziché il 9. Vinse la Juve 2-0 (4′ Cerri, 63′ Guerra).

Giudici di gara

Arbitro: Felipe Salvatore Viapiana (CZ)

Assistenti: Emanuele Fumarulo (BT) – Andrea Rizzello (Casarano)

4° ufficiale: Federico Bruschi (FE)

Precedenti dell’arbitro

Solo 1, con i marchigiani in serie D: RE-Campobasso 0-0. Il sig. Viapiana, al 1° anno in serie C, ha diretto 7 gare in categoria.