Focus settimanale situazione Covid: contagi ancora in calo

In Piemonte l’occupazione dei posti letto ordinari è al 3.6%, quella in terapia intensiva all’1.9 %, mentre la positività dei tamponi è al 3.6%. Per la 4^ settimana consecutiva si registra un andamento decrescente rispetto al periodo precedente e la situazione rimane sotto controllo.

VACCINAZIONI

Dall’inizio della campagna vaccinale sono state somministrate in Piemonte 11.065.448 dosi, di cui 3.347.089 come seconde, 2.966.201 come terze, 835.496 come quarte, 259.778 come quinte, 46.697 come seste. Tra giovedì 4 e giovedì 11 gennaio sono state vaccinate 6.590 persone: 48 hanno ricevuto la prima dose, 4 la seconda, 70 la terza, 769 la quarta, 4.016 la quinta, 1.683 la sesta.

FOCUS CONTAGI NELLE PROVINCE

In totale, su base regionale, i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 866 (-783). Questa la suddivisione per province: Alessandria 74 (-97), Asti 44 (-21), Biella 28 (-59), Cuneo 94 (-53), Novara 59 (-50), Vercelli 21 (-29), VCO 29 (-36), Torino città 192 (-174), Torino area metropolitana 289 (-219).

INCIDENZA DEL CONTAGIO

Nel periodo 4–10 gennaio l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è stata 20.4 (-46.8%) rispetto a 38,3 del periodo precedente. Nell’età scolastica, l’incidenza nella fascia 0-2 anni è 21.8 (-43.8%), nella fascia 3-5 anni 1.1 (-49%), nella fascia 6-10 anni 0.6 (-87.4%), nella fascia 11-13 anni 0.9 (-79.1%), mentre nella fascia tra i 14 ed i 18 anni è 2.1 (-19.2%).