Pugilato: Zucco lascia il titolo vacante dopo l’infortunio. La sfortuna del pugile verbanese

Prima il rinvio dal 27 gennaio al 3 febbraio, poi la rinuncia. Un febbraio bisestile sfortunato per il pugile di Verbania Ivan Zucco, detentore del titolo internazionale WBC dei pesi supermedi. Il match di Colonia contro il croato Luka Plantic fu spostato per un lieve infortunio dell’avversario, ma ora l’inconveniente occorso al boxeur piemontese lo ha costretto all’amara decisione, come spiega qui sotto

Dario Torromeo nell’articolo di “BoxeRingWeb”.

Ivan Zucco (18-0, 15 ko) rinuncia volontariamente alla cintura Internazionale Wbc dei pesi supermedi. Il pugile di Verbania, in seguito a un infortunio che non gli avrebbe consentito di prepararsi al meglio per la difesa della corona nel match contro lo sfidante ufficiale Luka Plantic (7-0, 6 ko), ha lasciato vacante il titolo.

In accordo con il medico e il manager, Zucco ha preferito farsi da parte, permettendo così al croato di affrontare Jack Cullen (22-5-1, 10 ko, Gran Bretagna) il prossimo 6 aprile alla Frankenstolz Arena di Aschaffenburg in Germania, 40 km a sud di Francoforte.

Sul sito ufficiale di Mauro Betti (vice presidente del Wbc e presidente dei titoli Internazionali dell’Ente) si legge: “Il Comitato auspica vivamente che i problemi fisici di Zucco si risolvano in tempi brevi. Jack Cullen è sicuramente un degno e credibile contendente per Plantic”.

La riunione sarà organizzata da Ahmet Oener di Arena Box Prootions in collaborazione con Universum.