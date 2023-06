Pugilato: il campione Ivan Zucco combatterà sabato 15 luglio al Teatro Maggiore di Verbania

Sabato 15 luglio, al Teatro Maggiore di Verbania, l’imbattuto campione WBC di boxe dei pesi supermedi, il verbanese Ivan Zucco, combatterà nel corso del main event della V^ edizione del ‘Memorial Matteo Del Grosso’, organizzato da Opi Since 82 in collaborazione con Boxe Verbania e Città di Verbania.

Il pugile sarà protagonista dell‘evento principale del meeting, 4 incontri di boxe professionistica con alcuni dei migliori boxeur del panorama italiano e internazionale, Inizio alle ore 19 con incontri dilettantistici.

Sul ring con Ivan Zucco (17-0, 14KO) il francese Baptiste Castegnaro (16-24-0, 6KO), che ha condiviso il ring con fighter del calibro di Zach Parker e Joshua Buatsi, in un incontro di 6 riprese nella categoria dei supermedi. Sarà un match interlocutorio per il pugile di Verbania, che al momento si trova al 13° posto nel ranking mondiale WBC dei pesi supermedi, in attesa di sfide ancora più grandi.

“Quello contro Castegnaro sarà un match tosto ma non mi spaventa, sono pronto ad affrontarlo – ha dichiarato Ivan Zucco a un mese dall’incontro – non vedo l’ora di salire su quel ring, perché si tratta di un match intermedio sulle 6 riprese in preparazione di un grosso evento che ci sarà a fine 2023, di cui però non posso parlare”.

Gli altri incontri

Il co-main event della serata sarà l’incontro internazionale che vedrà sfidarsi, in 8 riprese, nei pesi superleggeri, lo spagnolo Sandor Martin (40-3-0, 13KO) e l’italo-albanese Arblin Kaba (15-3-1, 2KO). Sandor Martin è stato campione europeo dei pesi superleggeri ed è uno dei top contender mondiali della categoria, Arblin Kaba è stato campione italiano e internazionale al limite dei 63 chili.

Giovanni Sarchioto (7-0, 6KO), prospect in forza all’Esercito Italiano che sta rapidamente scalando le gerarchie della categoria dei pesi medi, prossimo sfidante al titolo italiano, affronterà il francese Brayan Guedes (4-4-1) per 8 riprese al limite dei 72.5 chilogrammi.

Francesco Grandelli (16-2-2, 3KO) rientra sul ring dopo la sconfitta flash contro Mauro Forte nel match valido per il Titolo Europeo dei pesi piuma, affrontando il veterano Emiliano Salvini (19-42-2, 2KO) in 6 riprese nella categoria dei pesi superpiuma.

Info

I biglietti sono acquistabili presso Asd Boxe Verbania in via Nuova, 142, a Gravellona Toce, Verbania.

Prezzi: 30€ I settore – 20€ II settore.