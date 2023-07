L’Associazione Tutela Animali (A.T.A.), come ogni anno, propone, in collaborazione con l’Assessorato alla Tutela degli Animali del Comune di Alessandria, una campagna informativa con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e prevenire il fenomeno del randagismo.

“In Italia abbandonare il proprio animale domestico è un reato– spiega l’Assessore alla Tutela degli Animali, Marica Barrera – eppure sono migliaia gli abbandoni di cani e gatti ogni anno e il fenomeno aumenta in estate”.

Per contrastare questo gesto di inciviltà che, oltre ad essere perseguito dalla legge può anche causare la morte dell’animale, l’Amministrazione Comunale, in accordo con A.T.A., ripropone la campagna contro l’abbandono degli animali d’affezione “Un amico fedele – Trovarlo è una Fortuna, Abbandonarlo un reato”, i cui manifesti verranno affissi in importanti punti della Città, per far sì che il messaggio possa raggiungere i maggior numero di persone possibili.

Sottolinea ancora l’assessore Barrera: “L’aspetto più preoccupante sul territorio comunale è l’abbandono felino, soprattutto di cuccioli con pochi giorni di vita. Il Gattile sanitario è in sofferenza e le adozioni, con le vacanze, sono in calo. La nostra campagna è continua ed incessante, ma in questo periodo chiediamo a tutti i proprietari di animali di condividere sui social una foto col proprio amico a 4 zampe. Un’idea simpatica che può aiutare a diffondere la sensibilizzazione contro l’abbandono”.

L’Ambulatorio Veterinario

Quello comunale del Giardino Botanico, gestito dall’associazione Tutela Animali in collaborazione con l’Ufficio Welfare Animale, aiuta le famiglie in difficoltà economiche con le cure di base per i propri animali. I servizi a disposizione sono in continuo miglioramento si punta a raggiungere anche chi non lo sa ancora. Di primaria importanza è la sterilizzazione, unico ed efficace rimedio di prevenzione al randagismo: il Comune di Alessandria provvede già alla sterilizzazione delle colonie feline, ma ricordiamo che aiuta anche nelle sterilizzazioni rivolgendosi all’ufficio preposto.

Info

Ufficio Welfare Animale – telefono: 0131-515249

indirizzo e-mail: [email protected]