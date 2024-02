In campo stasera alle 20.45 allo stadio ‘Ernesto Breda’ di Sesto San Giovanni.

Qualcuno dirà: ultima spiaggia a 14 gare dalla fine è un po’ troppo presto. Vero, può sembrare così, ma se si guardano i numeri e le regole, si arriva a capire. L’ultimo posto vale la retrocessione diretta, per fare i playout bisogna arrivare almeno penultimi, però staccati al massimo di 8 punti dalla diretta rivale degli spareggi. Se no anche la penultima scende subito in D.

Con questa classifica la Pro Sesto spareggerebbe col Trento (19 punti contro 27), ma è già al limite.

L’Alessandria, al momento retrocessa, dovrebbe vincere per accorciare sulla Pro, tenendo d’occhio la quintultima, per restare entro gli 8 punti di ritardo, casomai arrivasse penultima. Fare adesso ragionamenti su posizioni migliori di classifica non ha senso.

Bisogna vincere a Sesto per continuare a sperare.

Squadre

PRO SESTO – È penultima con 19 punti (3 vinte, 10 pari, 11 perse, reti 14-26). Ha il 2° peggior attacco del girone. Arriva dall’1-1 con l’Arzignano: con quel gol ha rotto un digiuno di 9 partite, mentre non vince da 10. L’allenatore Massimo Paci (45, dalla 22^ ha sostituito Parravicini ), ha fatto 2 punti in 2 partite e gioca col 3-5-2 . Miglior marcatore Bruschi (4).

ALESSANDRIA – È ultima con 14 punti (-1) dopo 3 vinte, 6 pari, 15 perse, gol 13-28. Ha il peggior attacco del girone . Viene dallo 0-2 di Lumezzane e non vince da 11 turni. Il tecnico Marco Banchini (43) presenta sempre il 3-5-2. Squalificati Foresta, Mastalli, Nunzella. Miglior marcatore Gazoul (4).

Precedenti

Sono 29, dal 1948 a oggi, di cui 4 in B e il resto in C. Il bilancio vede in netto vantaggio i grigi: 12-9 le vittorie, 8 pareggi, gol 43-25. Al ‘Breda’ l’Alessandria ha vinto 2 delle ultime 3 sfide giocate, ma la gara di andata al ‘Mocca’ finì 2-0 per la Pro (44′ autogol Rota, 77′ Barranca). (dati Museo Grigio)

Giudici di gara

Arbitro: Domenico Mirabella (NA)

Assistenti: Michele Rispoli (Locri) – Gian Marco Cardinali (PG)

4° ufficiale: Andrea Migliorini (VR)

Precedenti dell’arbitro

Solo 1: Fermana-AL 0-0. Il signor Mirabella, al 3° anno in serie C, ha diretto 34 gare in categoria e non ha mai incrociato la Pro Sesto.