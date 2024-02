Università Piemonte Orientale e Syensqo: oggi la firma dell’accordo per il Centro di Ricerca e Sviluppo

Oggi, venerdì 9 febbraio, presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica di Alessandria (viale T. Michel, 11), avverrà la firma dell’accordo tra l’Università del Piemonte Orientale e l’azienda Syensqo, spin-off del Gruppo Solvay, alla presenza di Istituzioni e Autorità per l’istituzione del Centro di Ricerca e Sviluppo per il Risanamento e la Protezione Ambientale (RiSPA), nato con l’obiettivo di sviluppare materiali e processi per l’abbattimento e l’eliminazione degli inquinanti nell’ambiente.

Il programma della giornata

ore 10.00 – Accoglienza

ore 10.30 – Saluti autorità: prof. Gian Carlo Avanzi (rettore UPO); prof. Guido Lingua (direttore Dipartimento Scienze); ing. Marco Apostolo (Country Manager Syensqo Italia); ing. Stefano Colosio (direttore stabilimento Syensqo Spinetta).

ore 11.00 – Presentazione a cura del prof. Leonardo Marchese – "Il Centro di Ricerca e Sviluppo per il Risanamento e la Protezione Ambientale (RiSPA): un joint-lab tra UPO-DiSIT e Syensqo".

ore 12.00 – Firma dell'accordo

L’accordo sarà firmato dal Rettore dell’Università del Piemonte Orientale, prof. Gian Carlo Avanzi e dal Country Manager di Syensqo, ing. Marco Apostolo.