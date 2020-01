Posticipo bianconero in diretta TV: Siena-Juve U23 fa sempre spettacolo

Primo posticipo del 2020 tutto bianconero: lunedì 13 gennaio, alle 20.45, lo stadio ‘Franchi’ di Siena ospiterà la sfida Siena-Juventus U23, in diretta su RAI Sport.

Dopo un mese di pausa è difficile immaginare la condizione delle squadre, così come è un mistero l’approccio che avranno nel ritorno all’agonismo. Sicuramente i toscani hanno voglia di riscatto dopo la ‘batosta’ a Novara (0-4) che chiuso il loro 2019, ma anche la

Juve B cerca la vittoria in campionato, che manca da fine ottobre. Solo in Coppa Italia è andata bene il 18 dicembre a Piacenza (2-1), ma quella è un’altra storia.

ROBUR SIENA – Eliminata in TIM CUP dal Mantova (0-2) ad agosto, la formazione toscana è uscita dopo 3 vittorie dalla Coppa Italia di C, superata in casa 1-0 dalla Ternana nel quarto di finale (11 dicembre). In campionato la squadra è 6^ con 31 punti (9 vittorie, 4 pareggi, 6 sconfitte, gol 23-20) e ha chiuso il 2019 ‘strapazzata’ dal Novara 4-0, prima sconfitta esterna del campionato. Ma è anche l’unica formazione del girone A ad aver battuto la capolista Monza, per di più fuori casa. La rosa attuale è di 28 giocatori (3 stranieri) con un’età media di 25.8 anni, affidata al tecnico Alessandro Dal Canto (ex Arezzo), chiamato in estate al posto dello ‘storico’ Michele Mignani. Dal Canto finora ha schierato la squadra col 4-3-1-2 (rombo), a parte un paio di occasioni in cui è partito col 3-5-2. Considerata una delle squadre che gioca meglio nel girone, il Siena ha mandato in gol 10 giocatori, fra i quali il migliore è il trequartista Cesarini (6).

PRECEDENTI – Sono 3 le sfide giocate in serie C, sempre spettacolari e ricche di gol: la scorsa stagione finì 2-2 al ‘Moccagatta’ e 3-2 per il Siena al ‘Franchi’. Nella gara di andata di questa campionato ancora 3-2 toscano: Polidori al 25′ e Cesarini al 39′ portarono avanti gli ospiti, una doppietta di Mota (51′ e 90′) regalò la parità, un rigore di Guberti (94′) diede la vittoria ai senesi. Quindi zero vittorie Juve, 1 pareggio e 2 successi toscani (gol 6-8).

JUVENTUS U23 – Dopo la cessione di Han, che ha raggiunto Mandzukic e Benatia in Qatar, all’Al Duhail (operazione da 5 milioni €, con plusvalenza bianconera per 2), nelle prossime ore potrebbe partire anche Eric Lanini, destinazione Cittadella (B). Quindi in questa prima partita del 2020, in attesa di sviluppi del mercato il tecnico Pecchia avrà soluzioni ridotte, visto che mancheranno anche Parodi (in via di guarigione) e Clemenza (squalifica). Probabile l’utilizzo del modulo 4-2-3-1, così concepito: Loria; Di Pardo, Alcibiade, Coccolo, Beruatto; Muratore, Touré; Zanimacchia, Beltrame, Olivieri; Mota.

ARBITRO – La partita Siena-Juventus U23 di lunedì 13 gennaio 2020 (ore 20.45) sarà arbitrata da Marco Monaldi (MC), coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Di Giacinto (TE) e Giulio Basile (CH). L’arbitro Monaldi, al 2° anno in serie C, non ha mai arbitrato i toscani mentre ha diretto i piemontesi 4 volte: Olbia-Juve B 0-1 del 12 dicembre ’18, più 3 gare dell’U17 nella stagione precedente (2 vittorie e 1 sconfitta).