Violenti disordini nel carcere di Vercelli: un gruppo di detenuti si è opposto al rientro nelle celle, minacciando una sommossa e aggredendo il personale di Polizia Penitenziaria con suppellettili, calci e pugni. Diversi agenti sono rimasti feriti e hanno dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso. L’ordine è stato ripristinato soltanto dopo l’arrivo di un contingente di rinforzo. A darne notizia è Vicente Santilli, segretario nazionale SAPPE per il Piemonte, che esprime forte preoccupazione per quanto accaduto e denuncia la gravità di un episodio che ha messo a rischio l’incolumità dei poliziotti.

La pistola bola-wrap, una spara-corde, sarebbe utilissima

IL FATTO – Secondo la ricostruzione, la situazione è degenerata nel corso del primo intervento, quando alcuni detenuti hanno lanciato contro gli agenti frigoriferi, bidoni, sgabelli e altri oggetti, costringendo il personale a un temporaneo ripiegamento in sicurezza. Solo il successivo intervento di un contingente più numeroso ha consentito di riportare la situazione sotto controllo e ricondurre i detenuti nelle rispettive camere.

Per i detenuti violenti, una bella scarica di taser calma i nervi

LE PAROLE – Sottolinea Santilli: «Siamo di fronte all’ennesimo episodio di violenza che conferma quanto sia diventato difficile e rischioso lavorare nelle carceri. Gli agenti hanno affrontato una situazione estremamente pericolosa, dimostrando coraggio, professionalità e grande senso del dovere. A loro va il nostro plauso e la piena solidarietà».

Così Donato Capece, segretario generale del SAPPE: «Non è più possibile continuare a chiedere agli agenti di affrontare disordini, aggressioni e situazioni di crescente tensione senza garantire loro strumenti adeguati. Servono interventi urgenti, investimenti concreti nella formazione, nell’aggiornamento professionale e nelle dotazioni tecnologiche e operative. La sicurezza degli operatori non può essere lasciata alla loro capacità di sacrificio e al loro coraggio».