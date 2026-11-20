TORINO (ITALPRESS) – Flavio Cobolli non riesce nell’impresa contro Carlos Alcaraz alle Atp Finals 2026, in scena sul “duro” indoor della Inalpi Arena di Torino. L’azzurro cede in due set di fronte al numero tre del mondo e chiude il Round Robin del “Masters” di fine anno con zero vittorie e tre sconfitte. Il classe 2003 spagnolo si impone con il punteggio di 6-4 6-1, in un’ora e 5 minuti di gioco, e chiude il Gruppo Ivan Lendl da imbattuto, con tre successi in altrettante partite giocate. In classifica Atp Cobolli, atteso in maglia azzurra nelle Finals di Coppa Davis, a Bologna, per l’ultimo impegno stagionale, scende al settimo posto con 3.680 punti e chiuderà il 2026 nel peggiore dei casi ottavo, in caso di successo di Tiafoe (3.590) contro Medvedev questa sera. Alcaraz domani tornerà in campo nella semifinale contro Ben Shelton. Dall’altra parte del tabellone Alexander Zverev aspetta proprio il vincente del match fra Medvedev e Tiafoe.

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