Playoff serie C: Juve Next Gen battuta 2-0 in casa ed eliminata, passa la Pianese di Birindelli

Senza gol è rimasta solo la Juve. La Pianese, che nei 4 precedenti non aveva mai segnato ai torinesi, ha compiuto l’impresa eliminando la Next Gen dai playoff e accedendo alla fase nazionale. E lo ha fatto sotto gli occhi della dirigenza juventina quasi al gran completo presente in tribuna: l’ad Comolli, i gemelli Chiellini, Pessotto e Maggiani.

LA GARA – Subito aggressiva la squadra dell’ex Birindelli, costantemente in pressing ad impedire la costruzione dal basso della Juve. Dopo un primo tempo povero di emozioni, in cui però gli ospiti hanno mostrato di avere più energie, a decidere la sfida sono stati 2 bei gol dei toscani: un gran destro di Bertini nell’angolo lontano in diagonale, e poi Colombo, bravo a ribadire in rete una respinta di Mangiapoco. In mezzo, al 90′, una paratona decisiva di Filippis su conclusione ravvicinata di Savio: ha evitato il pareggio e salvato i suoi.

LE PAROLE – Così il tecnico Juve Brambilla a fine gara: “Ci aspettavamo una gara così, ma non siamo riusciti nella fase offensiva. Sapevamo che loro avrebbero difeso tutti sotto la linea della palla, provando a ripartire e nell’ultimo quarto d’ora sono stati più bravi. C’è un po’ di delusione, ma resta l’ottima stagione disputata e la crescita dei ragazzi che, non va dimenticato, è la missione e 1° obiettivo di questa squadra. Per il futuro ho ancora un anno di contratto, quindi andremo avanti proseguendo nella nostra missione, che è quella di far crescere giocatori”.

Così l’allenatore della Pianese, Birindelli: “Per me giocare contro la Juve non è mai banale, visto che ci ha passato 11 anni di carriera. Ho abbracciato con grande emozione Pessotto e Chiellini: rivedersi è sempre bello e i ricordi vengono a galla. Quanto alla partita, non ho più aggettivi per questi ragazzi e per il loro spirito di sacrificio. Tatticamente ho cercato di tenere la squadra corta, aggredendo a folate per mettere in difficoltà la loro costruzione di gioco. Ma io li preparo, poi sono i giocatori che fanno le scelte in campo. Quanto al futuro, vedremo. Proseguiamo in questi playoff e poi ci siederemo insieme ai dirigenti. Per ora chiamate non ne ho ricevute”.

JUVENTUS NEXT GEN-PIANESE 0-2

GOL: Bertini al 34’, Colombo al 47’ s.t.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Savio, F. Scaglia, Gil (dal 37’ s.t. Cerri s.v.); Pagnucco, Faticanti, Macca, Puczka (dal 28’ s.t. Van Aaerle); Licina, Anghelè (dal 21’ s.t. Oboavwoduo); Guerra (dal 21’ s.t. Deme). PANCHINA: S. Scaglia, Fuscaldo, Owusu, Amaradio, Verde, Brugarello, Mazur, Leone, Grelaud. All.: Brambilla

PIANESE (3-5-2): Filippis; Masetti, Amey, Gorelli; Martey (dal 15’ s.t. Ongaro), Bertini, Proietto (dal 15’ s.t. Simeoni), Ianesi (dal 1’ s.t. Sodero), Coccia (dal 15’ s.t. Ercolani); Tirelli, Fabrizi (dal 39’ s.t. Colombo). PANCHINA: Nespola, Zambuto, Balde, Spinosa, Xhani. All: Birindelli