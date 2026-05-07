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‘Nizza è Barbera’: tutto pronto per l’edizione 2026, a Nizza Monferrato dall’8 all’11 maggio

DiRaimondo Bovone

Mag 7, 2026 , , ,
Ph @Andrea Pesce

Nizza Monferrato si prepara ad accogliere una nuova edizione di ‘Nizza è Barbera’, in programma dall’8 all’11 maggio. Cuore della manifestazione sarà il Barbera Forum, con oltre 70 produttori e più di 400 etichette in degustazione. Uno spazio al coperto pensato per garantire al pubblico un’esperienza di degustazione capace di valorizzare al meglio l’incontro diretto con i produttori.
Attorno al Forum si svilupperanno 4 giorni di festa diffusa tra degustazioni, street food e musica nelle piazze della città. Grande protagonista anche il format “Nizza, Barbera & Music”, con 3 palchi e un ricco programma di concerti e DJ set che animeranno il weekend, trasformando la città in un palcoscenico a cielo aperto.

Ph @Andrea Pesce

CREDITI – L’evento è organizzato da Enoteca Regionale del Nizza e Città di Nizza Monferrato, con il sostegno di Consiglio Regionale del Piemonte, con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Asti, ATL, Camera di Commercio di Alessandria-Asti, Associazione Produttori del Nizza, Paesaggi Vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato, Slow Food Alessandria e Colline Nicesi, Pro Loco di Nizza Monferrato, in collaborazione con Banca di Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato. 

Ph @Andrea Pesce

INFO – Prenotazione consigliata su www.nizzaebarbera.wine 
IN BICI NELLE VIGNE DEL NIZZAExperience 4U: 379-2276959 –  [email protected]
Mon Bike Tour: 328-1011739 – [email protected]
Costo: 15 euro solo escursione con bici propria – 40 euro tour guidato con noleggio incluso
HASHTAG: #NizzaèBarbera
PAGINE FACEBOOK: Nizza è Barbera e Enoteca Regionale di Nizza Monferrato
INSTAGRAM: @nizzaebarbera @enotecanizza    

Ph @Andrea Pesce

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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