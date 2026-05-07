‘Nizza è Barbera’: tutto pronto per l’edizione 2026, a Nizza Monferrato dall’8 all’11 maggio

Nizza Monferrato si prepara ad accogliere una nuova edizione di ‘Nizza è Barbera’, in programma dall’8 all’11 maggio. Cuore della manifestazione sarà il Barbera Forum, con oltre 70 produttori e più di 400 etichette in degustazione. Uno spazio al coperto pensato per garantire al pubblico un’esperienza di degustazione capace di valorizzare al meglio l’incontro diretto con i produttori.

Attorno al Forum si svilupperanno 4 giorni di festa diffusa tra degustazioni, street food e musica nelle piazze della città. Grande protagonista anche il format “Nizza, Barbera & Music”, con 3 palchi e un ricco programma di concerti e DJ set che animeranno il weekend, trasformando la città in un palcoscenico a cielo aperto.

Ph @Andrea Pesce

CREDITI – L’evento è organizzato da Enoteca Regionale del Nizza e Città di Nizza Monferrato, con il sostegno di Consiglio Regionale del Piemonte, con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Asti, ATL, Camera di Commercio di Alessandria-Asti, Associazione Produttori del Nizza, Paesaggi Vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato, Slow Food Alessandria e Colline Nicesi, Pro Loco di Nizza Monferrato, in collaborazione con Banca di Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato.

Ph @Andrea Pesce

INFO – Prenotazione consigliata su www.nizzaebarbera.wine

IN BICI NELLE VIGNE DEL NIZZA – Experience 4U: 379-2276959 – [email protected]

Mon Bike Tour: 328-1011739 – [email protected]

Costo: 15 euro solo escursione con bici propria – 40 euro tour guidato con noleggio incluso

HASHTAG: #NizzaèBarbera

PAGINE FACEBOOK: Nizza è Barbera e Enoteca Regionale di Nizza Monferrato

INSTAGRAM: @nizzaebarbera @enotecanizza

Ph @Andrea Pesce