Formula Uno: Piastri vince la sprint in Qatar e tiene aperta la lotta per il titolo

Nov 29, 2025

LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Oscar Piastri domina la sprint race del Gran Premio del Qatar 2025 di Formula 1 e tiene ancora aperta la lotta per il titolo. Il pilota della McLaren, partito dalla pole position, non ha avuto particolari problemi nel portare a casa l’ultima gara breve dell’anno. L’australiano, dunque, recupera due punti al compagno di squadra Lando Norris, terzo sul traguardo, riducendo il gap dalla vetta a -22. Secondo gradino del podio per la Mercedes di George Russell, mentre la Red Bull di Max Verstappen non va oltre un quarto posto. L’altra freccia d’argento di Andrea Kimi Antonelli ottiene una buona sesta posizione alle spalle di Yuki Tsunoda, entrambi penalizzati di 5″ per track limits; completano la zona punti Fernando Alonso (Aston Martin) e Carlos Sainz (Williams). Notte fonda per le Ferrari con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che chiudono rispettivamente tredicesimo e diciassettesimo. Alle 19 via alle qualifiche.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

