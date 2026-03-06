Formula Uno: Ferrari protagoniste nelle prove del GP d’Australia

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – La stagione 2026 di Formula 1 prende il via con le prime due sessioni di prove libere del Gp d’Australia. Sul circuito di Albert Park è la Ferrari a mettersi davanti a tutti nelle FP1 con Charles Leclerc (1’20″267) davanti a Lewis Hamilton (+0″469). In mattinata, nella notte italiana, Red Bull terza e quarta con Max Verstappen (+0″522) e Isack Hadjar (+0″820) e motori Mercedes sotto traccia. Nelle FP2 si alzano i giri e aumentano i carichi di benzina. Mercedes superiore alle altre nel passo gara con George Russell e Andrea Kimi Antonelli avanti nel long run. Sul time attack tante sbavature per andare a caccia del limite e grande equilibrio anche nelle prime posizioni. Nel finale di sessione Oscar Piastri (McLaren) piazza il colpo fermando il cronometro sul tempo di 1’19″729. “Credo sia un inizio discretamente positivo. Le FP2 sono andate bene ma ci sono tante cose da mettere a punto. L’obiettivo sono le prime file in qualifica”, le parole, ai microfoni della F1, del pilota australiano. Secondo e terzo Antonelli (+0″214) e Russell (+0″320). Subito dietro ecco le Ferrari con Hamilton (+0″321) davanti a Leclerc (+0″562).

Giornata consistente per le Rosse, che si confermano terza forza dello schieramento con tre decimi di ritardo da Mercedes nella simulazione gara. Il campione del mondo Lando Norris (McLaren) mette in mostra un grande passo gara nelle FP2 tenendo il livello delle Mercedes. Sul giro secco manda l’acuto al britannico, settimo a 1″065 dal compagno di squadra. Dietro ai top team sorprende il rookie Arvid Lindlblad, che porta la Racing Bulls in quinta piazza nelle FP1 e in ottava nelle FP2. Bene Audi con Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto ai margini della top ten. Williams e Alpine più indietro e problemi di affidabilità per la Cadillac di Sergio Perez, costretto a fermarsi a 5 minuti dal termine delle FP2. In grande affanno Aston Martin: nelle FP1 in pista solamente Lance Stroll, che chiude con 3 giri cronometrati e un distacco di 30 secondi dalla vetta. Nelle FP2 Fernando Alonso è 20esimo (+4″933) e Stroll 21esimo (+6″087) davanti al solo Perez, ultimo senza un tempo messo a segno.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).