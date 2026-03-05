Economia Motori Video

Automobili: a febbraio cresce il mercato

Di

Mar 5, 2026
ROMA (ITALPRESS) – In crescita il mercato dell’auto in Italia. A febbraio, secondo i dati del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 157.334 autovetture, +14% rispetto alle 137.965 dello stesso mese dell’anno precedente. I trasferimenti di proprietà sono stati oltre 513.000, rispetto ai 498.000 di febbraio 2025, con +3,1%. Il volume globale delle vendite mensili ha interessato per il 23,4% vetture nuove e per il 76,5% usate. Come sottolinea Unrae, un contributo determinante alla crescita del mercato è arrivato dal noleggio a breve termine: depurando il dato da questa componente, la variazione positiva si ridimensionerebbe a 9 punti percentuali. Il bilancio del primo bimestre del 2026 è incoraggiante, con circa 30.000 immatricolazioni in più su base annua. Le vetture full-electric si attestano al 7,9% delle vendite di febbraio, in aumento rispetto al 5% di febbraio 2025.
gsl

Di

Articoli correlati

Economia IN EVIDENZA Politica

Il ministro Salvini: “Investimenti per 13,5 miliardi tra Messina e Reggio Calabria”

Mar 5, 2026
IN EVIDENZA Science & Technology Video

Cina: si accelera per integrare l’Intelligenza Artificiale con economia e società

Mar 5, 2026
Economia Video

Assegno sociale, ecco le condizioni per ottenerlo

Mar 5, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Da Sanremo al Barbera, il Palermo schiera…Tony Pitony

Mar 5, 2026
IN EVIDENZA

La Commissione Ue vara l’Industrial Accelerator Act

Mar 5, 2026
Economia Motori Video

Automobili: a febbraio cresce il mercato

Mar 5, 2026
Economia IN EVIDENZA Politica

Il ministro Salvini: “Investimenti per 13,5 miliardi tra Messina e Reggio Calabria”

Mar 5, 2026