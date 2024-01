Nuovo sponsor per l’Alessandria: Maestri S.p.a.

Un segnale importante del nuovo corso della società grigia. Da ieri, sul sito ufficiale del club, il comunicato che introduce il nuovo Main Sponsor, Maestri spa. Eccolo:

Solida realtà torinese, Maestri è un’azienda leader a livello nazionale nel settore della riparazione auto, in particolare dei danni da grandine. Ecco le parole di Angelo Vicino, CEO di Maestri S.p.a.: “La politica aziendale del Gruppo Maestri è quella di investire non solo commercialmente nei territori ma di entrare a far parte del tessuto locale supportando le realtà storiche che lo caratterizzano. La partnership con U.S. Alessandria Calcio 1912 segue l’apertura della nostra terza carrozzeria, come avvenne per la prima a Torino, e il conseguente supporto della Squadra Granata di cui siamo ancora sponsor oggi”.