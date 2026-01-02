Serie C, parte il girone di ritorno: la Juventus Next Gen ospita il Carpi dopo l’1-1 dell’andata

Si torna in campo dopo la sosta natalizia ed entrambe le squadre lo faranno con lo stesso modulo, il 3-4-2-1, che hanno utilizzato per tutto il girone di andata, oltre ad essere una delle soluzioni tattiche più comuni in Italia. In classifica è messo meglio il Carpi, 7° con 26 punti (7 vinte, 5 pareggiate, 6 perse, gol 21-22) e ben dentro la zona playoff, mentre la baby-Juve galleggia al 12° posto con 21 punti (5 vinte, 6 pari, 7 perse, gol 19-23) e la zona promozione resta il principale obiettivo stagionale

Si gioca domani, sabato 3 gennaio, alle ore 14.30, allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.

PRECEDENTI – Solo 1, la gara di andata, terminata 1-1 (77′ Cortesi (C), 95′ Vacca (JNG).

ARBITRO – Mattia Maresca di Napoli

ASSISTENTI – Giovanni Celestino di Reggio Calabria e Giuseppe Minutoli di Messina

QUARTO UFFICIALE – Filippo Colaninno di Nola

OPERATORE FVS – Simone Ambrosino di Nichelino

FVS, LA NOVITA’ DEL CAMPIONATO – Grossa e importante: gli arbitri avranno un supporto video chiamato Football Video Support (FVS). E’ una specie di Var, ma non è ‘Var’ o ‘Var Light’ o ‘Var a chiamata’: sarà solo FVS.

LE REGOLE – Ogni squadra ha a disposizione 2 richieste di FVS a partita e lo può fare solo attraverso l’allenatore, che ha 2 cards in tasca da consegnare al 4° uomo: se dopo la verifica l’allenatore ha ragione, la card gli viene restituita. Altrimenti, la perde.

Può essere il capitano o un altro giocatore a richiamare l’attenzione dell’arbitro o dell’allenatore, facendo roteare in aria l’indice. Poi comunque sarà l’allenatore a chiamare il 4° uomo e l’arbitro per fermare il gioco e procedere al check-video.

La chiamata va fatta nell’immediatezza dell’azione incriminata, prima che il gioco riprenda: la FVS funziona, in questo, come la Var.

Se la chiamata viene fatta con il pallone in gioco, l’arbitro deve fermarlo in ‘zona neutra’.

Ci sarà una postazione con monitor (quasi sempre tra le panchine), con una tenda protettiva e un addetto a gestire le immagini, che sarà un guardalinee (assistente) della Can C: a visionare le immagini andrà sempre l’arbitro con il 4° uomo e basta.

SOLO IN 4 CASI – Come per la Var, la FVS si usa solo per 4 casi: 1) I gol: si verificano le eventuali irregolarità, compresi i fuorigioco. 2) I rigori: è fallo o no? E’ dentro o fuori area? 3) I cartellini: è giallo o rosso diretto o viceversa. 4) Scambio di identità per una sanzione.

DOPO OGNI GOL – Il 4° uomo rivede sempre l’azione per segnalare eventuali irregolarità all’arbitro: in questo caso (solo in questo) l’allenatore non deve presentare la card, a meno che non sia convinto del check del 4° uomo e non voglia far intervenire lo stesso l’arbitro.

La postazione FVS allo stadio ‘Moccagatta’

(foto Paolo Baratto)