Olimpiadi, Malagò: “Lo Sliding Center di Cortina è una scommessa vinta dal Governo”

Feb 18, 2026
MILANO (ITALPRESS) – “Una scommessa vinta e devo darne atto oggettivamente alla politica”. Così il presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò ha parlato del Cortina Sliding
Centre, la nuova pista da bob, slittino e skeleton. “Questo è un dato di fatto, perché sapete benissimo quale fosse l’iniziale intenzione del CIO, non c’era nessun tipo di obbligatorietà. Il governo italiano ha voluto dimostrare che l’Italia non solo poteva, ma doveva avere un impianto che, ricordo sempre, non è la pista di bob, ma è uno Sliding Centre. Avete visto cosa ha fatto lo slittino: veramente impressionante. Chi si è speso in modo particolare è stato Salvini, su questo non c’è ombra di dubbio, e bisogna riconoscerlo”.pia/gm/gtr

