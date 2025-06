Nel fine settimana la ’24Ore di Basket Borgo Rovereto’, si gioca dalle ore 12 di sabato

Edizione numero XX per la “24 Ore di Basket – Borgo Rovereto”, manifestazione benefica con quote di partecipazione interamente devolute all’associazione IDEA. L’appuntamento è alle ore 12 di sabato 21 giugno, presso l’area polisportiva “Rovereto Central Park” (“Ex Gil” – area Provveditorato agli Studi, corso Monferrato) per assistere a una partita di pallacanestro che proseguirà senza soluzione di continuità sino a domenica 22 giugno. Per chi partecipa è prevista una quota di iscrizione che dà diritto alla canotta da gioco. L’iniziativa, che ha il patrocinio della Città di Alessandria, esordì nel 2006, organizzata da un gruppo di appassionati, giocatori ed ex giocatori di squadre locali, per ricordare Paolo Berta che ne fu anima e creatore, con la collaborazione del “CSVAA” il Centro Servizi Volontariato Asti e Alessandria e dell’associazione Dream Angels.

Durante la 24Ore saranno in esposizione le scarpe da gioco di Alberto ‘Poto’ Del Sarto’, nuove e usate, acquistabili con incasso devoluto all’associazione Idea.

L’evento sarà preceduto, con inizio alle ore 9,30 di sabato, da una serie di gare di Jiu-Jitsu brasiliano a cura dell’Accademia Rolling JJ di Alessandria, i cui partecipanti, con la maglietta ufficiale della 24ore, scenderanno in campo anche come cestisti nel pomeriggio. All’interno dell’area “Rovereto Central Park” ci saranno spazio ristoro, area relax e spazio musica, cn degustazione della birra ‘Felizzaner’.

INFO – Giuseppe Lippolis – telefono 347-6451192; Paolo Astori – telefono 388-5845990;

Valerio Vanin, “Associazione IDEA” – telefono 366-4430494