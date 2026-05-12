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Giro d’Italia: Narvaez vince la 4^ tappa a Cosenza, Ciccone nuova maglia rosa

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Mag 12, 2026

COSENZA (ITALPRESS) – Jhonatan Narvaez vince la quarta tappa del Giro d’Italia 2026, la Catanzaro-Cosenza di 138 chilometri, ma Giulio Ciccone è la nuova maglia rosa. Vittoria per l’ecuadoriano dell’UAE Team Emirates XRG, secondo posto per il venezuelano Orluis Aular (Movistar Team), terza piazza per l’abruzzese della Lidl-Trek, che grazie agli abbuoni conquistati al traguardo e al chilometro Red Bull diventa il nuovo leader della classifica generale. La frazione di oggi è stata segnata dal forte vento, la fuga odierna è stata finalizzata da Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Darren Rafferty (EF Education-EasyPost), Warren Barguil (Picnic PostNL), Mattia Bais (Polti VisitMalta) Niklas Larsen (Unibet Rose Rockets) e Johan Jacobs (Groupama-Fdj United): i sei fuggitivi hanno guadagnato circa 2’30”. A fare la differenza è stata la salita di Cozzo Tunno, unico GPM di giornata: il ritmo imposto ha permesso al gruppo di ricucire lo strappo, sulla lunga rampa si sono staccati diversi velocisti tra cui Jonathan Milan (Lidl-Trek), con Silva (in maglia rosa) naufragato. Gli uomini di classifica hanno provato a fare la volata per prendere abbuoni nel chilometro Red Bull (secondo posto per Giulio Pellizzari, terzo Ciccone), in circa 40 sono rimasti a giocarsi la prima tappa in Italia dopo la grande partenza bulgara. Un’azione di Jan Christen negli ultimi due chilometri ha permesso alla formazione emiratina di prendere tutti in contropiede e fare festa con Narvaez. Domani la quinta frazione, la Praia a Mare-Potenza di 203 km.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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