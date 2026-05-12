Trump: “La relazione con la Cina è buona, sarà una grande riunione”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Vedremo cosa succede, avremo un grande incontro con la Cina, (Xi Jinping) è una persona meravigliosa. È un mio amico e avremo una grande riunione, facciamo un sacco di affari con la Cina, facciamo molto bene con la Cina e loro fanno bene con noi e la relazione è molto buona e penso che avremo una grande riunione”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, prima di lasciare la Casa Bianca per iniziare il viaggio per la visita istituzionale in Cina. xp6/ads/mca2

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