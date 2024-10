Moto Gp: sul bagnato di Thailandia vince Bagnaia e va a -17 da Martin

BURIRAM (THAILANDIA) (ITALPRESS) – Francesco Bagnaia, in sella alla Ducati Lenovo, trionfa nel Gran Premio di Thailandia, ottenendo così il nono successo stagionale. Sul circuito di Chang, in una gara condizionata dalla pioggia, il pilota di Chivasso ha preceduto al traguardo Jorge Martin (Ducati Prima Pramac), al secondo posto, e Pedro Acosta (Ktm GasGas), al terzo. Con questa vittoria Pecco riduce il ritardo in campionato su Martin a diciassette lunghezze. Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina) e Jack Miller (Ktm) chiudono rispettivamente quarto e quinto. Nell’ordine, completano la top ten Brad Binder, Maverick Vinales, Johann Zarco, Alexi Espargaro e Alex Marquez. Occasione sprecata, invece, per Marc Marquez (Ducati Gresini), caduto a dodici giri dal termine, mentre era in lotta con Bagnaia per la testa della corsa. L’otto volte campione del mondo è poi ripartito e risalito fino all’undicesimo posto. Sono scivolati, tra gli altri, anche Bezzecchi, Quartararo, Morbidelli e Bastianini.

